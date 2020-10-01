Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд

Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Михаил Птицын назначен главой Мосгорсуда, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации, постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича", - говорится в документе.

Отмечается, что данный указ вступает в силу с 24 октября 2020 года.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Меган Маркл и принц Гарри дали редкое совместное интервью и рассказали о расизме и сыне Арчи
Меган Маркл и принц Гарри дали редкое совместное интервью и
Слово — не воробей: как оговорки выдают тайные мысли человека
Слово — не воробей: как оговорки выдают тайные мысли человека
По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка
По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ
В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ
Центры поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» появятся в каждом регионе России
Центры поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» появятся в
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки детей автобусами
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил
Карликовые шимпанзе бонобо помогли ученым открыть новый вид грибов
Карликовые шимпанзе бонобо помогли ученым открыть новый вид грибов
Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС Азербайджана
Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС
Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Карабахе
Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Карабахе

Топ на сегодня

Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов о Карабахе
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству с Россией
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике «Улыбнись»
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов

Еще по теме

Опубликован указ президента о назначении Васильевой главой Минобрнауки
Путин назначил еще одного замглавы Минюста
Путин освободил от должности заместителя секретаря Совбеза
Путин назначил нового замглавы МИД РФ