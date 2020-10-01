Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд

Влада Некрасова

Михаил Птицын назначен главой Мосгорсуда, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации, постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича", - говорится в документе.

Отмечается, что данный указ вступает в силу с 24 октября 2020 года.