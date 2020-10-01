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Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС Азербайджана

Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС Азербайджана

В зоне карабахского конфликта подбит ещё один самолёт ВВС Азербайджана, сообщил сегодня, 1 октября, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По данным военного ведомства республики, за текущие сутки это уже третий самолёт ВВС Азербайджана, сбитый подразделениями Армии обороны Нагорного Карабаха.

До этого в четверг были сбиты также 2 вертолёта и 6 беспилотников противника.

Министерство обороны Азербайджана с начала возобновления в Карабахе масштабных боевых действий воздерживается от представления информации о собственных потерях в живой силе и технике.

Ранее на этой неделе Ереван заявил, что в результате атаки турецкого истребителя F-16 с территории Азербайджана был сбит штурмовик Су-25 ВВС Армении, пилот погиб. Баку опроверг эту информацию, указав, что противник на самом деле потерял два Су-25, которые «врезались в гору».

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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