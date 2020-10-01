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Мир сошел с ума: ношение масок, как намордники на собаках

Если посмотреть на эту фотографию, собака в маске, то здравый человек сразу скажет — это какая-то дикость, и что вы хотите защитить? И кого и от чего. Что за бред одевать маску на собаку, от чего она защитит. И как это выглядит со стороны. Больная хозяйка, пытается защитить собаку от непонятно чего и от кого. Обычно собака защищает своего хозяина, а не наоборот.

А если посмотреть на это с другой стороны, что люди одевают маски, от чего и для кого. Особенно меня поражают люди, которые гуляя в лесу одни, носят маску, те кто живет у моря, на природе, в горах и так далее. Даже в таких далеких местах, люди бояться чем-то заразиться.

У людей всегда был в подсознание страх, что им может грозить опасность. Точнее, что каждый не хотел бы, чтобы с ним что-то случилось в будущем. А тут, когда панически бояться многие, люди пытаются защищаться от неизбежности. Сами привлекая в свою жизнь что-то «неопознанное».

Честно, Я пока лично не видел ни одного больного коронавирусом, говорят что такие есть и, что кто-то даже переболел в легкой форме, из моих друзей, у кого-то была температура, у кого-то пропало обаяние. Но никто не умирал из моих знакомых.

Я обычно верю только тому, что вижу сам. Верить, что пишут новости, я не верю, статистика которая показывает график зараженности — я ей тоже не верю. Пустые цифры, без фактов. Фраза «оденьте маску» в магазинах и других заведениях, по прошествии такого длительного времени пандемии честно малость надоела.

Люди, как будто сами не хотят чтобы все это закончилось. А сами подогревают ситуацию этими телодвижениями. Хоть если честно, когда в метро заходишь и видишь, как многие чихают, с соплями, и так далее. То мысль возникает сразу, вот кто болеет — оденьте маску, не заражайте других, сидите дома. Почему вы не уважаете других людей, и передаете болячки другим людям. Я когда болел гулял только в лесу и в парках, обходя людей стороной.

Если вы болеете, вылечитесь дома, и потом ездите на работу или куда вам надо. А если человек здоров, то зачем усложнять себе жизнь нося маску, в любом случае проболеть простудой не так страшно, и даже полезно, иммунитет только станет сильней.

Коронавирус — это то, что уже есть внутри нас. Просто он активизируется при определенных обстоятельствах. Бежать от него бесполезно. Кого надо — настигнет.

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# Астро
По материалам: nicstyle.ru

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