Назло Агате: Мирослава Карпович объявила о свадьбе с Павлом Прилучным

Анастасия Иванова

Еще недавно публика узнала о том, что Павел Прилучный решил продать свой особняк, в котором некогда счастливо жил с любимой супругой Агатой Муцениеце и детьми, но в момент его гармоничный брак разрушился из-за жестокости по отношению к жене. После расставания Муцениеце призналась, что частенько терпела побои и унижения от популярного мужа.

Скандал стал достоянием общественности. Но не прошло и года, как Паша объявил о новой избраннице, не менее популярной Мирославе Карпович, сыгравшей Машу в «Папиных дочках». Репутация Карпович резко упала, когда общественность узнала о ее низком поступке.

«Не успела Агата опомниться, уже эта вешается на шею Павла. Они бы может еще померились, ну и стервозная же натура у его новой пассии, детей без отца оставила, лишь бы покувыркаться»,

— возмущена девушка в сети.

Однако, на повестке дня возник новый конфликт: Мирослава снялась в романтичной фотосессии в свадебном платье. Неужели Прилучный решил «выбить прошлую жизнь клин клином» и жениться на противоречивой дамочке? Публика ни за что не поверит, что Карпович сделала эти снимки безосновательно.

«Так быстро женится? с ума сойти, ему совсем наплевать на Агату…»

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