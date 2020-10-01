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Назло Агате: Мирослава Карпович объявила о свадьбе с Павлом Прилучным

Назло Агате: Мирослава Карпович объявила о свадьбе с Павлом Прилучным

Еще недавно публика узнала о том, что Павел Прилучный решил продать свой особняк, в котором некогда счастливо жил с любимой супругой Агатой Муцениеце и детьми, но в момент его гармоничный брак разрушился из-за жестокости по отношению к жене. После расставания Муцениеце призналась, что частенько терпела побои и унижения от популярного мужа.


Скандал стал достоянием общественности. Но не прошло и года, как Паша объявил о новой избраннице, не менее популярной Мирославе Карпович, сыгравшей Машу в «Папиных дочках». Репутация Карпович резко упала, когда общественность узнала о ее низком поступке.

«Не успела Агата опомниться, уже эта вешается на шею Павла. Они бы может еще померились, ну и стервозная же натура у его новой пассии, детей без отца оставила, лишь бы покувыркаться»,

— возмущена девушка в сети.
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24 сентября с 19:00-23:00 закрытое мероприятие, вечеринка по случаю старта проекта, требуется аккредитация у @ipritulenko (Instagram). 25 сентября начинается выставка с 10:00-20:00 на Флаконе в пространстве «Куб». Идея проекта принадлежит известному режиссеру Сарику Андреасяну @sarik_andreasyan. Фотограф — Михаил Рыжов @michael_ryzhov. В основе концепции — идея визуального рассказа и посыла женщинам любого возраста и фигуры: каждая из них обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью. Принимая себя такими, какие мы есть — находим гармонию и любовь с самими собой и только тогда нас способны принять и полюбить другие. Понятие «самоидентичности» — честности перед окружающими и перед самим собой как первооснова выставки. Мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле, когда принимаем свою естественную красоту. Выставка «Свобода быть собой» — о любви ксебе и своему телу, она про спокойствие и уверенность, в своей внешности, о поисках гармонии с самой собой, об обретении мира внутри себя. Проект должен поднять на поверхность все наши страхи и стереотипы о самих себе и развенчать их, проект о простом и сложном, о наших взаимоотношениях с самим собой и целым миром. О том, как важно быть собой и принимать себя, каким бы долгим ни был путь к свободе — как внутренней, так и внешней. ВСЕ работы уже на самой выставке - приходите и увидите все фото. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЕШТЕГ #СВОБОДАБЫТЬСОБОЙ #moodoftheday #photooftheday #blackandwhite #actress #installation #petitefemme #mira

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Однако, на повестке дня возник новый конфликт: Мирослава снялась в романтичной фотосессии в свадебном платье. Неужели Прилучный решил «выбить прошлую жизнь клин клином» и жениться на противоречивой дамочке? Публика ни за что не поверит, что Карпович сделала эти снимки безосновательно.

«Так быстро женится? с ума сойти, ему совсем наплевать на Агату…»

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По материалам: popcake.tv

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