Названы главные новинки отечественного кинопроката 1 октября 2020 года

Влада Некрасова

Любителям криминальных драм следует обратить внимание на фильм "Капоне. Лицо со шрамом", в основе которого реальная биография Альфонсе Габриэля Капоне — одного из самых известных гангстеров США. Главные роли в картине, режиссером которой стал Джош Транк, исполнили Том Харди и Линда Карделлини.Для любителей более веселого кино в прокат выходит комедия "Честный кандидат", в которой тоже нашлось место для махинаций, но на этот раз — политических. Лента о подавшемся в политику отставном полковнике, на которого пытаются влиять политтехнологи конкурирующих партий, высмеивает некоторые особенности американской демократии.Если вы любите хорроры, то для вас в российский прокат выходит фильм "Ловец снов". Домик посреди леса, жуткие тайны, убийства и мистика — все элементы жанра присутствуют. Еще один свежий фильм ужасов — "Мы призываем тьму". США, период расцвета тяжелой музыки, ритуальные убийства, связанные с выступлениями известного проповедника, вечеринка в загородном доме и реки крови — здесь тоже все по канонам жанра. И третья хоррор-новинка — "За призрачной дверью" — относится к необычному поджанру — это вестерн-хоррор.