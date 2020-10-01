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«Не люблю конкурсы, они продажные» — Даяна новое имя в шоу-бизнесе

«Не люблю конкурсы, они продажные» — Даяна новое имя в шоу-бизнесе

Юная, но очень талантливая певица Даяна — новое имя на просторах российского шоу-бизнеса. Эта девочка достаточно быстро набирает обороты в музыкальной индустрии и делает очень качевый материал, достойный первых мест всевозможных чартов. Несмотря на нежный и романтичный образ, Даяну вдохновляет сильная рэп-музыка, а в своих треках она поднимает насущные проблемы общества, которые волнуют не только её. 


Ведь через музыку можно помочь человеку, и, наверное, в этом и есть основная причина, почему у меня случилась с ней такая сильная и страстная любовь


Даяна

Даяна, когда у Вас появилось желание серьёзно заниматься музыкой? 

Даяна: Я всегда была в музыке, в творчестве, с самого раннего детства: занималась в различных кружках. Наверное, именно так и зародилась любовь к этому делу. Для меня музыка — это выражение своих чувств и эмоций. Мне нравится делиться этими ощущениями со слушателем, нравится поднимать насущные проблемы. Ведь через музыку можно помочь человеку, и, наверное, в этом и есть основная причина, почему у меня случилась с ней такая сильная и страстная любовь

С какими самыми большими сложностями тебе пришлось столкнуться уже сегодня в работе? Было бы здорово узнать историю создания трека «Дерби», который вышел недавно

Даяна: С самого начала, когда мы только начинали создавать биты для песни «Дерби», я уже знала, как хочу это слышать. Мне виделся сингл, который будет отражать реальность нашего времени, ведь зачастую люди не являются теми, кем хотят казаться. И это реальная проблема! Именно ее мне и хотелось обрисовать и показать слушателям.

Что тебе ближе: делать ту музыку, которая самой нравится, или коммерческую, которая не нравится, но которую гораздо проще сегодня продвинуть?

Даяна: Самое главное — это делать музыку, которая тебе нравится, и которую, ты сам бы стал слушать. Аудитория всегда это очень тонко чувствует!

Какие жанры в музыке тебе наиболее близки? Что бы ты хотела попробовать в музыке?

Даяна: Мне очень нравится рэп. Я слушаю и ценю таких ребят, как: Travis Scott, А$AP Rocky, Cardi B, 6ix9ine. Из местных — Скриптонит и Kizaru

Назови топ-5 самых любимых песен из плейлиста? Любишь ли ты изучать топ-чарты, открывать для себя новые имена?

Даяна: Я очень люблю динамичный хаус и качающий рэп, но, увы, в наших топ-чартах достаточно много лирики и страданий, поэтому всегда, когда появляются танцевальные хиты, спешу послушать и добавить в плейлист. Сейчас из любимого у меня: Витон — Instasamka Немая — Sabu Gooda, You little beauty — Fisher, Can’t stay — Travis Scott, Freed from desire — Gala, Errday — Big Baby Tape

Я не очень люблю конкурсы, потому что в наше время большинство из них продажные, но очень люблю телепроекты

Даяна

А как же музыкальные конкурсы и телепроекты? Был ли у тебя такой опыт? 

Даяна: Я не очень люблю конкурсы, потому что в наше время большинство из них продажные, но очень люблю телепроекты. В дальнейшем обязательно буду принимать в них участие.

Даяна, а чем ты занимаешься в свободное время?

Даяна: Недавно поступила в МГИМО и сейчас активно занимаюсь учёбой. И в свободное время, конечно же, спорт!

Сейчас огромную часть шоу-бизнеса пытаются занять тик-токеры, появляются эфиры под них на радио и тв, концерты. Как ты считаешь — это правильно? Как относитесь к Тик-Току и подобным площадкам?

Даяна: Обожаю эту платформу, считаю, что люди могут креативить по полной программе и продвигать своё творчество. Кстати, я там тоже есть:  @_baby.daya_

Даяна, и в завершении нашего интервью, расскажи, чего же нам ждать от тебя в ближайшее время? 

Даяна: В ближайшее время я планирую снять клип на песню «Дерби». Более того, уже представляю, как он будет выглядеть! И, конечно, хочу записать еще одну песню в моем любимом жанре -наконец, смогла найти тот самый уникальный стиль, который мне ближе всего. И очень надеюсь, что совсем скоро смогу выступить на большой сцене со своим красивейшим танцевальным номером… Еще до карантина у меня должно было быть выступление с моей командой, но вирус подпортил планы, но я не расстраиваюсь, и считаю, что все, что не происходит — только к лучшему!

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# Новости на сегодня / Бизнес / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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