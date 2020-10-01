«Не только от простуды»: Чай из малиновых листьев

Анастасия Иванова

Все мы любим чай и чаще всего мы предпочитаем тот, который продается в любом магазине. Большинство понимают, что магазинный чай не всегда полезен, но так как его проще купить нежели приготовить самому люди про его вред стараются не думать.

Натуральный чай приготовить на самом деле нетрудно. Если у вас есть огород, то вы спокойно каждый год можете сушить свежие листья малины или другой ягоды и получать полезный напиток. Поговорим мы сегодня именно о натуральном чае из малиновых листов.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 0.1 г.Жиры 0 г.Углеводы 0.2 г.Калорийность 1.4 ккал (на 100 г.).Витамины А, С, Е, К, РР.Каротин.Калий.Кальций.Кремний.Магний.Натрий.Фосфор.Хлор.Железо.Йод.Кобальт.Марганец.Медь.Молибден.Селен.Фтор.Хром цинк.





Помимо витаминов и минералов в составе натурального малинового чая есть еще усвояемые углеводы и незаменимые аминокислоты. У малинового чая очень нежный летний вкус и приятный аромат. Его можно пить как в горячем, так и холодном виде. Например, холодный малиновый чай отлично устраняет жажду в жаркие дни.

Полезные свойства

Листья малины обладают множеством полезных свойств, и положительное влияние оказывают на человека. А именно:

Устраняет бактерии инфекционного характера.После серьезных травм реконструирует ткани.Укрепляет кости и суставы.Укрепляет иммунитет.Помогает избавиться от вирусных заболеваний.При болях в горле уменьшает воспалительный процесс.Уменьшает кровотечение.Положительно влияет на состояние кожи.Помогает справиться с болями менструации.Улучшает пищеварение.Уменьшает отеки.Выводит из организма лишние шлаки и токсины.

Чаще всего малиновый май пьют при простудных заболеваниях ОРВИ И ГРИППА. Именно малиновый чай натурального происхождения помогает ребенку избавиться от температуры и быстро облегчит выздоровление. Если у ребёнка есть раны или порезы, то при принятии ванны можно в воду добавить настойку из листьев малины, что поможет снять боль и ускорит заживление.

Противопоказания

Есть некоторые противопоказания, которые стоит учесть перед тем как пить малиновый чай. К таким противопоказаниям относятся:

Аллергия.Камни в почках.Подагра.Язва и гастрит в острой форме.Частые запоры.Бронхиальная астма.

В заключении можно сказать о том, что пользу вашему организму вам принесет именно натуральный чай. В нем больше витамина и минералов и нет никакой химии. Не пейте малиновый час в больших количествах так как можете спровоцировать боли в желудке.