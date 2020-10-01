Николай Соболев поправился на 30 кг!

Лидия Мартынова

Николай Соболев шокировал фанбазу двумя постами «До» и «После» карантина, продемонстрировав свою физическую форму. На публикации ниже Коля показывает себя во всей красе. Так, по словам популярного блогера, он выглядел до локдауна. Гора мышц, целеустремленный и уверенный взгляд и… та самая кирпичная стена, на фоне которой было снято огромное количество выпусков его шоу для YouTube. Впечатляюще, однако, не всех заинтересовали кубики пресса Николая.

«КТО-НИБУДЬ, ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ЛУЧШЕ СЕЙЧАС ПРИОБРЕСТИ GLE AMG ИЛИ X6M?»

— один из комментариев к публикации.

Что же, если это фото показалось подписчикам скучным, взгляните на следующее, где парнишка неплохо прибавил в весе. Под этой публикацией комментов на отвлеченные темы точно не нашлось…

«Игорь Синяк взломал инсту Соболя»

«Ты же пошутил???»

— удивляются трансформации Коли в Instagram.

Увы, об этом Соболев не сообщил, но зоркие подписчики и сами поняли, что здесь прикладывали руку к Photoshop. По словам общественности, зоны щек слишком расплывчаты, а «золотые панели утекли вправо».

Хорошая попытка, Коля, почти поверили!

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