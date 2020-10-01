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Нумерология: как номер квартиры влияет на судьбу и характер ее жильцов

Нумерология: как номер квартиры влияет на судьбу и характер ее жильцов

Нумерологи отмечают, что номер квартиры влияет на судьбу ее жильцов. Числа создают особую энергетику в помещении, которая положительно влияет на самые разные сферы жизни.


Нумерология позволяет не только ответить на вопрос об энергетике дома, но также проанализировать, например, насколько удачен ваш номер телефона. Помните о том, что цифры окружают нас всюду, поэтому мы в каждую секунду нашей жизни находимся под их мощным влиянием.

Нумерологический расчет

Нумерология работает с числами в диапазоне от 1 до 9. Если номер вашей квартиры входит в этот отрезок чисел, вам не нужно делать никаких расчетов. Если же он больше, значит, придется совершить простейшие арифметические действия.

Например, номер квартиры 14 или 87. Нам необходимо сложить цифры номера вместе. В первом случае 1+4=5. Во втором 8+7=15. Необходимо будет повторить процедуру: 1+5=6. Складывать нужно до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. Теперь можно переходить к расшифровке.

Расшифровка номера квартиры


Единица. Квартира с номером 1 или с номером, который дает данное число при расчетах, дарит людям много позитивной энергии. В такой квартире люди всегда полны сил и уверенности в себе. Очень хорошо, когда в таком доме живет много людей: в таком случае каждый член семьи склонен поддерживать другого. Единица помогает укреплять любовь и связь между людьми.

Двойка. Энергетика Двойки помогает людям отдыхать и абстрагироваться от внешнего мира. Когда человек после тяжелого трудового дня приходит в такую квартиру, его гораздо быстрее отпускают негативные мысли. Также число 2 выполняет защитную функцию. Считается, что неприятные люди, у которых имеются негативные и злые помыслы, наотрез отказываются приходить в такую квартиру в гости. Двойка помогает людям легче переносить одиночество и переживать трудности.

Тройка. Это число удачи, поэтому людей в такой квартире она сопровождает постоянно, и им становится гораздо легче справляться с трудностями. Еще число 3 помогает в духовных поисках, поэтому все, кто живет под его покровительством, полны мотивации, воодушевления, энтузиазма. Тройка наполняет людей любовью к жизни, помогает в поисках увлечений. В таком доме вдвойне полезно заниматься медитацией.

Четверка. Число Четыре — это символ соединения Огня, Воды, Воздуха и Земли. В квартире с таким номером сможет обрести гармонию любой человек. Также в этих стенах никогда не будут царить негатив и обида. Четверка помогает людям быстрее находить компромиссы, прощать друг друга. Ускорить процесс очищения от обид помогут пять эффективных способов.

Пятерка. Число 5 в нумерологии является очень важным, поскольку его задачей является помощь в понимании мироздания и всего сущего. Люди, живущие под покровительством Пятерки, тянутся к знаниям и обладают мощной интуицией. У них повышается уровень любопытства, им хочется больше знать и больше уметь. Вероятность появления апатии и чувство опустошенности в таком доме минимальна.

Шестерка. Если при расчетах получилось число 6, значит, ваша квартира пропитана созидательной энергетикой, помогающей в поддержании хорошего настроения и здоровья. Люди, живущие в таком доме, гораздо реже болеют, меньше устают, и им проще настраиваться на тяжелую работу.


Семерка. Число большой удачи. Семерка помогает людям выходить сухими из воды в любой ситуации. В таком доме редко случается что-то плохое. В большинстве случаев люди в такой квартире защищены от врагов и недобрых вестей. Под управлением данного числа можно смело заниматься любой творческой работой. Семерка усиливает таланты, дарит людям настойчивость, веру в себя, избавляет их от излишнего самодовольства и импульсивности.

Восьмерка. Число 8 — это талисман финансовой удачи. В такой квартире деньги не только сохраняются дольше, но и приумножаются. Людям становится легче совершать правильные покупки, принимать верные решения относительно работы и бизнеса. Восьмерка помогает расставаться с ненужными вещами и усиливает информационные потоки.

Девятка. Число 9 избавляет людей, живущих в такой квартире, от фальши, помогает адекватно воспринимать окружающую реальность. Также Девятка нейтрализует страхи, помогает бороться с комплексами, разбираться с делами, требующими скорейшего завершения. В нужные моменты Девятка активизирует скрытые резервы энергии в людях.

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По материалам: dailyhoro.ru

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