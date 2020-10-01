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Образование – это гуманитарная сфера и милитаризация здесь недопустима – Сергей Кравцов

Образование – это гуманитарная сфера и милитаризация здесь недопустима – Сергей Кравцов

Образование – это гуманитарная сфера и милитаризация здесь недопустима, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе беседы с учителем из школы № 19 города Заволжье Нижегородской области Оксаной Шумагиной, которая в рамках акции «Мечта учителя», проводимой в социальных сетях, получила возможность задать вопрос главе Минпросвещения России.

«Образование – это гуманитарная сфера, и милитаризация в той или иной степени полностью недопустима», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Глава ведомства отметил, что не должно быть навязывания участия школьников в каких-то мероприятиях.

«Но есть ребята, которые хотят быть кадетами, военными, которым это нравится. И здесь если есть желание, то можно и нужно участвовать и в «Юнармии», и в кадетском движении, и в различных мероприятиях, которые проводятся по линии Минобороны России. Но это должно быть добровольно», – заявил министр.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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