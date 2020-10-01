Оксану Самойлову захейтили из-за плагиата косметики Кайли Дженнер
Оксана Самойлова, королева провальных бизнес-планов, еще не успела оправиться от хейта за неудачные бьюти-боксы, на выручку от которых укатила в Турцию со своим скандальным муженьком Джиганом в лучший отель страны. Но, как говорится, «светлая голова полна идей» (как бы не было удивительно, это реплика об Оксане), а это значит, что пришло время для новых проектов красотки.
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Девчата)))как многие уже догадались ,совсем скоро выйдет моя линия уходовой косметики Sammy Beauty🥳🥳🥳я просто не верю,что она реально существует))😭😭😭потому что путь был доооолгим и сложным,с обломами,разочарованиями ,бесконечным ожиданием и снова обломами)))но всему своё время и сейчас это время пришло )))я не буду сейчас рассказывать всех деталей,скажу самое важное все составы разработаны на основе научных инноваций и натуральных ингредиентов ,мы принципиально отказались от вредных для кожи SLS,минеральных масел и парабенов,продукция не тестируется на животных ,все средства клинически протестированы и получили наивысшую оценку эффективности ,все ингредиенты мы везём из Европы,наши лабораторные исследования и результаты фокус групп просто фантастические !!!!мы разработали инновационный комплекс ,который борется с процессами увядания кожи на клеточном уровне!!!он разработан нашим научным консультантом на основе работы получившей Нобелевскую премию!!!благодаря этой инновации наша компания участник проекта Сколково!!!и это ещё далеко не всё что можно сказать о Sammy Beauty😅 А теперь внимание )))в эту субботу у нас пройдёт beauty девичник))где мы с вами соберёмся в потрясающей атмосфере,в сказочной локации ,наденем халатики,тапочки ,вкусно покушаем,вы получите кучу подарков от бренда ,пообщаетесь с косметологами и конечно же протестируйте мою косметику)))😭😭😭🌸🌸🌸это будет просто нереальное мероприятие ,там буду я,будут девочки из фокус группы,которые уже больше месяца пользуются моей косметикой и вы)))мне нужно 10 человек любого возраста ,с абсолютно любым типом кожи )))подписывайтесь на @sammybeauty.ru и кто хочет пойти на девичник ставьте в комментах ➕ ,выберу из комментариев буквально до завтра )))💕💕💕
Самойлова представила миру «уникальную» линию косметики, которая, по словам поклонниц девушки, полностью «слизана» с бьюти-продуктов американской звезды Кайли Дженнер (Kylie Jenner), сестры Ким Кардашьян (Kim Kardashian). Прокол был настолько явным, что бизнесвумен забыла стереть лого KYLIE с абсолютно идентичных упаковок косметики.
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Наша первая с Давидом съемка на память)))когда-нибудь на его свадьбе я вставлю эти классные фотки в видео из детства)))😭 Родился 100% мамин сын,а подрос 100% папин)))Как такое возможно?))это как будто 2 разных ребёнка)))волосы из темных стали супер светлыми,глаза стали светло-голубыми,даже черты лица полностью изменились)))😂мне до сих пор кажется,что этого мальчика я у кого-то взяла😂не могу поверить что это мой сын)))🖤
Но Оксана никогда не теряется. Быстро объяснила свою оплошность: «Ничего они не одинаковые, там из общего только розовый цвет баночек». А затем, чтобы не волновать себя лишний раз впустую, закрыла директ от назойливых обманутых покупателей и, возможно, вновь пошла заказывать турпутевки.
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Я сделала это))😂💣🔥 У меня РОЗОВЫЕ волосы))))😅😅😅всю жизнь ходила с темными))и последние пару лет мечтала о розовых)))но останавливала себя,типа «я же взрослая,какие розовые волосы»👵🏼 А недавно я поняла,что просто обязана осуществить эту мечту)))потому что ещё лет через 5 это будет выглядеть ещё страннее))😂 Не знаю сколько так прохожу и когда мне надоест ,но вернуться в темный никогда не поздно )))😅короче беру от жизни всё🌪🥳
«Ничего Оксана, что у тебя очередной провал, Стив Джобс тоже ошибался, но не бросил же айфоны. Ты делай, делай свои коробочки…»— иронично высказываются в Instagram.