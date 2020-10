Оксану Самойлову захейтили из-за плагиата косметики Кайли Дженнер

View this post on Instagram

Девчата)))как многие уже догадались ,совсем скоро выйдет моя линия уходовой косметики Sammy Beauty🥳🥳🥳я просто не верю,что она реально существует))😭😭😭потому что путь был доооолгим и сложным,с обломами,разочарованиями ,бесконечным ожиданием и снова обломами)))но всему своё время и сейчас это время пришло )))я не буду сейчас рассказывать всех деталей,скажу самое важное все составы разработаны на основе научных инноваций и натуральных ингредиентов ,мы принципиально отказались от вредных для кожи SLS,минеральных масел и парабенов,продукция не тестируется на животных ,все средства клинически протестированы и получили наивысшую оценку эффективности ,все ингредиенты мы везём из Европы,наши лабораторные исследования и результаты фокус групп просто фантастические !!!!мы разработали инновационный комплекс ,который борется с процессами увядания кожи на клеточном уровне!!!он разработан нашим научным консультантом на основе работы получившей Нобелевскую премию!!!благодаря этой инновации наша компания участник проекта Сколково!!!и это ещё далеко не всё что можно сказать о Sammy Beauty😅 А теперь внимание )))в эту субботу у нас пройдёт beauty девичник))где мы с вами соберёмся в потрясающей атмосфере,в сказочной локации ,наденем халатики,тапочки ,вкусно покушаем,вы получите кучу подарков от бренда ,пообщаетесь с косметологами и конечно же протестируйте мою косметику)))😭😭😭🌸🌸🌸это будет просто нереальное мероприятие ,там буду я,будут девочки из фокус группы,которые уже больше месяца пользуются моей косметикой и вы)))мне нужно 10 человек любого возраста ,с абсолютно любым типом кожи )))подписывайтесь на @sammybeauty.ru и кто хочет пойти на девичник ставьте в комментах ➕ ,выберу из комментариев буквально до завтра )))💕💕💕