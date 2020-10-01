Оксану Самойлову захейтили из-за плагиата косметики Кайли Дженнер

Лидия Мартынова

Оксана Самойлова, королева провальных бизнес-планов, еще не успела оправиться от хейта за неудачные бьюти-боксы, на выручку от которых укатила в Турцию со своим скандальным муженьком Джиганом в лучший отель страны. Но, как говорится, «светлая голова полна идей» (как бы не было удивительно, это реплика об Оксане), а это значит, что пришло время для новых проектов красотки.

Самойлова представила миру «уникальную» линию косметики, которая, по словам поклонниц девушки, полностью «слизана» с бьюти-продуктов американской звезды Кайли Дженнер (Kylie Jenner), сестры Ким Кардашьян (Kim Kardashian). Прокол был настолько явным, что бизнесвумен забыла стереть лого KYLIE с абсолютно идентичных упаковок косметики.

Но Оксана никогда не теряется. Быстро объяснила свою оплошность: «Ничего они не одинаковые, там из общего только розовый цвет баночек». А затем, чтобы не волновать себя лишний раз впустую, закрыла директ от назойливых обманутых покупателей и, возможно, вновь пошла заказывать турпутевки.

«Ничего Оксана, что у тебя очередной провал, Стив Джобс тоже ошибался, но не бросил же айфоны. Ты делай, делай свои коробочки…»

— иронично высказываются в Instagram.Подпишись на нас в Яндекс Новости