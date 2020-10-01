Отели и санатории России со SPA-центрами: подборка хитов осени-2020

Анастасия Иванова

Эксперты туроператорских компаний, входящих в АТОР, представили свой хит-парад отелей и санаториев в регионах России для любителей осеннего SPA-отдыха. В подборке представлены отличные варианты не только на Юге России, но и на Алтае, в Самаре, Тюмени, Перми и Подмосковье.

Осень – лучшее время для SPA-отдыха. «Вестник АТОР» попросил экспертов туроператорских компаний, занимающихся этим видом туризма, составить подборку самых оптимальных вариантов для осеннего SPA-релакса в достойных отелях и санаториях России.

Свои «хит-парады» SPA-отелей и санаториев представили туроператоры Coral Travel, TUI Россия, АЛЕАН, «Библио-Глобус», «ВЕДИ Групп», «Дельфин», «Интурист», «Русский Экспресс». В нашей подборке есть как бюджетные, так и VIP-варианты.

Обратите внимание: каждое название объекта – это гиперссылка на его полное описание и фото, по ссылкам также можно самостоятельно рассчитать цену тура на нужные даты и количество человек и узнать о ближайших точках продаж.

АЛТАЙ:

«Алтай Вилладж Телецкое» 5*

Эксклюзивные программы с использованием природных богатств Алтая: панты марала, икра тайменя, кедровое масло, лосиное молоко — это лишь малая часть натуральных ингредиентов, которые становятся основой базовых SPA-процедур Altay Village Teletskoe.

Есть курсы восстановления с применением особых процедур: пилинги, звуковибрационные, лечебные и расслабляющие массажи, погружение в солевые и фитованны.

Altai Resort 5*

Этот отель популярен благодаря флоатингу – терапевтическому методу достижения глубинной релаксации в специальной флоат-комнате, позволяющей добиться изоляции от любых внешних воздействий (звука, света, запаха, гравитации, тактильных ощущений). Процедура проходит в бассейне, где воссоздан микроклимат мертвого моря – большое содержание морской соли позволяет телу «парить» на поверхности. По желанию пациента включается релаксирующая музыка и подсветка «звёздное небо».

Есть также курс пантовых ванн: оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, нормализует артериальное давление, улучшает состояние кожи и приводит к ее омоложению, в результате чего она становится приятной и бархатистой.

Altai Palace 4*

Знаменитая процедура здесь – «сибирский чан на травах» (мята, Иван-чай, лопух, арника и т.д.). Прекрасно расслабляет организм, успокаивает нервную систему, избавляет от бессонницы и даже от простуды. Кроме того, приятный аромат от растений дарит райское удовольствие. Сибирский чан с морской водой – в чан добавляют морскую соль, которая богата йодом. Такой элемент полезен для щитовидной железы и памяти. Сибирский чан с минеральной водой – обладает особыми физико-химическими свойствами и содержит газы, соли, органические вещества, оказывающие лечебное воздействие на организм.

Отель «Алтай-Вест» 3*

SPA-центр отеля располагает банями, кедровой сауной, открытым летним и крытым бассейном. Сюда можно приобрести путевку с оздоровлением от 4-х ночей. В санатории можно пройти следующие комплексы процедур: физиотерапия, бальнеотерапия, водолечение, грязелечение, ЛФК, массаж, рефлексотерапия, прием минеральной воды, пантовые ванны, ингаляции.

Санаторий «Белокуриха» 3* (Белокуриха)

В санатории работает оздоровительный центр «Водный мир» (один из самых крупных водных центров на курорте. Комплекс бассейнов включает в себя большой плавательный бассейн с гидромассажными плато, детскую плескательную зону, малый бассейн, купель. Зона саун представлена римскими термами, финскими саунами, турецкими хаммамами, русской баней. Есть летний бассейн, танцевальный зал, зал лечебной физкультуры и аэробики, тренажерный зал.

Санаторий «Россия» (Белокуриха)

Один из крупнейших современных санаторно-курортных комплексов курорта Белокуриха, предоставляющий услуги я: лечение и оздоровление, активный отдых и SPA. Находится в центре курортной зоны, располагая территорией ухоженного природного парка.

ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

«Ревиталь Парк» 4* (Подмосковье)

В санатории-клинике традиционную медицину умело миксуют с нетрадиционной, практикуют лечебное голодание и детокс-питание. Падающих весом и духом дополнительно могут отправить в пятидневное SPA-путешествие с экзотическими массажами и банями (русская, японская, хаммам).

«Пересвет» 4* (Подмосковье)

Сергиево-Посадский район. Спокойную атмосферу отеля дополняют SPA-комплекс, включающий в себя 25-метровый бассейн, массажные кабинеты, где предлагают современные услуги по восстановлению красоты и здоровья, хамам, сауну, соляную комнату, фитнес-центр, серфинг на искусственной волне, открытый солярий, бильярд и боулинг.

7 Avenue Hotel & SPA(Самара)

Новый и современный отель премиум-класса, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года в самом сердце Самары. В отеле современный 25-метровый плавательный бассейн (с 8.00 до 24.00), сауна, соляная комната, тренажерный зал с видом на Волгу и город. Проживание в отеле можно совместить с экскурсионной программой Самарский weekend с обзорной по самым интересным достопримечательностям волжского города.

СИБИРЬ И УРАЛ

Термальный комплекс «ЛетоЛето» (Тюмень)

Самый новый и модный термальный курорт Тюменской области. В 2020 году начал работать новый SPA-комплекс, включающий в себя морской бассейн с пул-баром, арома- и контрастные джакузи, зоны отдыха и открытый летний пляж. Гости могут насладиться расслабляющими ритуалами в SPA-кабинетах, каждый из которых спроектирован в индивидуальном дизайне и обладает уникальным колоритом. Для детей и взрослых – огромный аквапарк.

Санаторий «Сибирь» (Тюмень)

Это не просто санаторий, а настоящая Академия здорового образа жизни, которая даже в короткие сроки превратит любого человека в настоящую «фитоняшку». Среди фишек – отдельный стол с ПП, индивидуальные программы тренировок, открытый термальный бассейн с минеральной водой, модный SPA-комплекс, иглорефлексотерапия и уникальная сапропелевая грязь из экологически чистого озера Тулубаево. Недавно возведен новый корпус с современным SPA-центром (три сауны с разными температурами, три крытых бассейна и четвертый – в виде термального источника на открытом воздухе).

Санаторий «Демидково» (Пермский край)

Находится в 40 километрах от Перми на берегу реки Кама в живописном сосновом бору на бывших Строгановских землях. Разнообразные SPA-процедуры, чистейший воздух и очень красивая природа.

В межсезонье будет пользоваться повышенным спросом отдых в отелях, санаториях и пансионатах с наличием СПА услуг и соответствующей инфраструктуры. Если говорить о курортах, то это Большой Сочи, Красная Поляна – все курорты, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ:

«Машук Аква-Терм», санаторий 4* (Железноводск)

Лидер рейтинга «Топ-10 лучших здравниц Кавказа» со звездным флером. Здесь любят бывать селебрити. В наличии мощная медицинская база, SPA-комплекс «Итальянские термы», включающий в себя 5 уличных бассейнов с минеральной водой. Есть банный домик, релакс-бассейн, 3 сауны (финская, хаммам, римская баня), душ впечатлений, дорожка Кнейпа, снегогенератор, комнаты для релакса с «водяными» матрацами.

«Плаза Ессентуки 4* (Ессентуки)

Представляет собой гостинично-рекреационно-ресторанный комплекс, удачно расположенный в непосредственной близости к Лечебному парку, в нескольких минутах ходьбы от бюветов знаменитых минеральных источников. Оздоровительный центр PLAZA Essentuki состоит из физиопроцедурного и массажного кабинетов, ингалятория, ванного и грязевого отделения для приема основных индивидуальных бальнеологических процедур. Есть также центр эстетической медицины и косметологии «Сакура».

«Плаза СПА», санаторий 3* (Железноводск)

Высокотемпературные источники с высоким содержанием сульфатов, натрия, кальция и гидрокарбонатов способствуют улучшению здоровья. В санатории есть SPA-центр, салон красоты, массажи, бассейн, финская сауна, хамам, детский бассейн, кедровая бочка.

«Русь», санаторий 4* (Ессентуки)

SPA – предложения: «Цветок сакуры» (продолжается 1 час 10 минут), «Путешествие на восток» (длится 1 час 10 минут), «Дыхание красоты» (продолжительность – 1 час 15 минут). Уход, дарящий богатую палитру новых ощущений. Все процедуры направлены на расслабление и заряд энергией. SPA-процедуры способствуют очищению кожи, насыщению питательными веществами, помогают сделать ее более упругой и мягкой.

«Плаза Кисловодск», санаторий 4*

Отличный SPA-центр. Популярностью у туристов пользуется программа Indoceane SPA – ритуал посвящения в энергизирующую релаксацию. Это морское путешествие, в котором ароматы и краски Востока смешиваются с сокровищами моря. Три этапа ритуала представляют «свою» страну. Скрабирование – это Средиземноморье, релаксирующий массаж – Индия, кремовое обертывание – Китай.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА:

Marriott Krasnaya Polyana 5* (Красная Поляна)

В отеле огромный SPA-комплекс: SPA-салон с сауной, паровой баней и крытым бассейном. Есть фитнес-центр и ночной клуб. Прогулка до аквапарка в торговом центре Gorky Gorod Mall занимает 2 минуты.

Rosa Springs 4* (Красная Поляна)

В SPA-комплексе представлены 4 вида термальных зон: травяная баня, финская сауна, лакониум и хамам. Бассейн крытый, подогреваемый (27-29 градусов), размеры 15Х5 м, глубина 1,2-1,4 м. Оборудован двумя противотоками (искусственным течением) и идеально подходит для проведения восстановительных и гидротерапевтических процедур.

Courtyard Marriott Sochi Krasnaya Polyana 4* (Красная Поляна)

Soul Spa в отеле Marriott (всем гостям открыт свободный доступ), тренажерный зал (бесплатно, круглосуточно, ​оборудован кардиотренажерами и свободными весами), финская сауна.

Rixos Krasnaya Polyana 5* (Красная Поляна)

Двухуровневый Rixos Royal SPA предлагает гостям испытать самые приятные ощущения полного восстановления и релакса. Роскошный королевский бассейн с панорамным видом на горы, термальная зона с настоящим турецким хаммамом, финской сауной, джакузи, фитнес-центр и полный профессиональный набор услуг косметологов, массажистов, парикмахеров, а также индивидуальная VIP SPA-зона.

Green Flow 4* (Красная Поляна)

Является единственным российским отелем, который входит в международную ассоциацию «Healing Hotels of the World» с уникальной концепцией Well-Being в горах. Бассейн – панорамный, круглогодичный, открытый с подогревом и видом на горы.

«Гранд Отель Поляна» (Виллы) 5* (Красная Поляна)

Отличный SPA-отдых на виллах. Прекрасный SPA-центр. Всего 16 двухэтажных вилл. Из каждой виллы панорамный вид на горы. Виллы оборудованы 5 спальнями, отдельными ванными комнатами, 2 гостиными, просторной кухней и сауной. Идеально подходит для большой семьи или компании друзей.

«Поляна 1389 & SPA»

В отеле есть закрытый и открытый подогреваемые бассейны, ванны-джакузи с видом на горы на высоте 1400 м).

КРЫМ:

Ялта-Интурист 4* (Крым)

В отеле отличный современный центр грязелечения сакскими грязями, сауна, 2 подогреваемых бассейна, один с прозрачным дном, третий – прыжковый бассейн, множество видов массажа, соляная комната, Воронцовские бани.

Aquamarine Resort & SPA 5* (Севастополь)

Один из немногочисленных отелей категории 5* в Крыму, удачное расположение в курортной зоне Севастополя дает возможность осмотреть весь город. В отеле есть открытый подогреваемый бассейн, закрытый бассейн, wellness-комплекс Aqua Deluxe (площадь 3500 кв. м) – более 10 видов парных, взрослый и детский бассейн с морской водой, тренажерный зал с панорамным видом на море.

Foros Wellness & Park 4* (Крым)

В 2019 году была произведена полная реконструкция санатория. Открылся новый кинозал (после реновации), тренажерный зал, SPA-центр (целый этаж), крытый бассейн с саунами, ресторан в центральном корпусе и на берегу (корпус «Прибрежный»). Крытый бассейн с подогреваемой морской водой. Бассейн после реконструкции 2019 года (длина 25 метров, площадь зеркала 350 кв.м), массажи, водолечение.

Ribera Resort & SPA 4* (Крым)

Отель построен в 2016г., расположен на первой береговой линии, в непосредственной близости от исторического центра г. Евпатория. Период работы – круглый год. Удачное сочетание лечебного климата, высокий класс медицинских специалистов и оборудования удовлетворят самых взыскательных клиентов.

БОЛЬШОЙ СОЧИ:

Radisson Collection Paradise Resort & Spa 5* (Центральный Сочи)

По мнению специалистов, в этом отеле располагается один из лучших SPA-центров на всем Черноморском побережье. Центр площадью 2 500 кв. м, сауна, крытый и открытый бассейны, банный комплекс с русской, турецкой, финской и римской банями.

На территории SPA-отеля располагаются 2 открытых бассейна – взрослый и детский (40 и 20 м) и крытый (20х6 м) бассейн, которым гости могут пользоваться круглый год. Посещение всех бассейнов включено в стоимость проживания.

Санаторий Магадан 3* (Сочи, Лоо)

Очень достойный SPA-центр для санатория уровня 3*. Есть SPA-салон, аромасауна «Кедровая бочка», дорожка Кнейпа, инфракрасная сауна, косметологический кабинет, оздоровительный комплекс, турецкая баня (хаммам), финская сауна. Детский крытый бассейн.

«Имеретинский», отель 4* (Имеретинская бухта)

В отеле работают открытый и крытый бассейны, зал для групповых и индивидуальных занятий (пилатес, йога и т.п.), SPA-центр.

Bridge Resort 4* (Имеретинская Бухта)

Круглогодично работающий открытый подогреваемый бассейн. В отеле есть Wellness Club SQ с комплексом бассейнов, медицинский и SPA-центр. Располагает собственной клиникой семейного здоровья, где пациенты проходят лечение и диагностику.

«Жемчужина» Гранд Отель 4* (Центральный Сочи)

Два бассейна: открытый спортивный (8 дорожек по 50 м), глубина - от 1.80 м до 4.70 м, с морской подогреваемой до 28 градусов водой, работает круглогодично. Есть SPA-центр с финской сауной и медицинский центр.

Lazurnaya Hotel & SPA 4* (Центральный Сочи)

SPA-центр: территория 5000 кв.м. В центре расположен бассейн площадью 1 000 кв. м, включающий в себя 3 зоны: дорожки для спортивного плавания, релакс-зона и детский бассейн. зона SPA с уникальным набором услуг, фитнес-бар, термальная зона. Есть тренажерный зал с оборудованием Technogym последней линейки Artis, работает команда высококвалифицированного персонала и персональные тренеры, сертифицированные академией «Планета фитнес» и World Class

Swissôtel Resort Sochi Kamelia (Центральный Сочи)

Роскошный пятизвездочный отель на берегу Черного моря. SPA-центр Pűrovel Spa & Sport: 6 процедурных комнат, включая VIP комнату для двоих с джакузи, паровая комната, душ впечатлений, и процедурная комната для про ведения ритуалов скрабирования с душем Vichy, удобные раздевалки, влажная зона с джакузи, сауной. Есть открытый подогреваемый бассейн и современный тренажерный зал.

АНАПА:

Отель Beton Brut 4*

В отеле – лучший SPA-центр Анапы, открытый подогреваемый бассейн, тренажерный зал, кинотеатр, бильярд, анимация, ресторан с панорамным видом на море