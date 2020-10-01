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Партия "За правду" предложила провести референдум о соцгарантиях

Партия "За правду" предложила провести референдум о соцгарантиях
Партия "За правду" предлагает провести референдум о социальных гарантиях государства и собрать инициативную группу, организовать команды в регионах для сбора подписей, сообщает партийная пресс-служба.

"В День пожилого человека партия "За правду" выступает с инициативой проведения референдума о социальных гарантиях государства. С сегодняшнего дня любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации может присоединиться к инициативной группе проведения референдума, заполнив анкету на сайте", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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