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По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка

По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка
Россиян в современной культуре больше всего интересуют кинематограф и музыка, свидетельствуют результаты исследования Центра социального проектирования "Платформа".

По данным исследования, 54% респондентам больше всего интересно в современной культуре кино, половине (50%) - музыка, 36% - литература, трети (33%) - кулинария, еда, 31% - фото.

Отмечается, что россияне чаще всего сталкиваются с искусством в повседневной жизни в городском пространстве (55%), а также в музыке и кино (по 47% соответственно), в литературе (42%), в фотографии (40%), в театре (37%), на выставках произведений искусства и при выборе мебели, декора для дома (по 36% соответственно), в еде или кулинарии и одежде (по 30% соответственно), в дизайне интерьера (29%), в технологиях (26%).


Также более половины участников исследования (55%) за последние пару лет покупали для украшения своего дома или рабочего стола декоративные элементы, 28% - фотографии и постеры, по 18% соответственно - репродукции картин и оригинальные (авторские) картины, статуэтки. Ничего подобного не покупали 27%.


Как указано в исследовании, 30% респондентов относятся к искусству как к источнику эмоций, переживаний, 22% - как к способу отвлечься, 20% - как к поиску, 18% - как к посланию, так как искусство должно быть актуальным, говорить о проблемах общества, бросать вызов, 10% - как к мастерству, получившему признание. Помимо этого, 6% при упоминании фразы "современное искусство" вспомнили Бэнкси, 4% - Казимира Малевича, по 3% соответственно - Никаса Сафронова, Зураба Церетели и Энди Уорхола, 65% затруднились ответить.

Более одной трети (37%) россиян хотели бы посетить выставки в сопровождении легкого доступного рассказа, 35% - побывать в мастерской художника, а 34% - на выставке современного искусства, 32% предпочли бы посмотреть фильм о художниках, музыкантах и скульпторах, еще 24% - поучаствовать в мастер-классе.

Исследование проходило в августе-сентябре по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки - 1000 респондентов, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге (август 2020 года). Проведены 15 экспертных интервью и публичная дискуссия с представителями современной культуры.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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