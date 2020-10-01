Почему мечты и желания не сбываются и как это исправить

Вадим Карасев

Порой очень хочется достичь чего-то, но мечта наотрез отказывается исполняться. Эксперты рассказали, почему у одних людей мечты сбываются, а у других нет, и как это можно исправить.

Не существует волшебной пилюли, которая изменила бы вашу жизнь к лучшему раз и навсегда. Путь к исполнению желаний сложен и тернист, но чем дальше вы заходите по этому пути, тем более понятным и очевидным он кажется. Настало время победить черную полосу и изменить свою жизнь к лучшему, прояснив причины, по которым ваши мечты не спешат сбываться.

Неверие в свои силы

Никому еще не удавалось выходить победителем из любой ситуации. У всех иногда случаются конфузы, проблемы, неурядицы. Это не повод переставать верить в себя. Есть удивительно талантливые люди, которые пытаются что-то делать, но им постоянно чего-то не хватает. Частичка веры и есть это недостающее звено.

Зачастую в этом виновато наше окружение, которое тянет нас вниз. Кто-то из близких говорит: «Зачем тебе это? Не старайся, всё равно не получится». В такие моменты действительно кажется, что всё задуманное — это просто нелепые мечты, к которым не стоит стремиться. Если постоянно слушать окружающих, счастья можно не добиться никогда.

Если что-то не получилось, всё в порядке. Из-за небольших кочек на дороге менять направление смысла нет. Труднее всего в начале пути, но потом все становится более простым и понятным.

Негативные программы

Существует огромное количество вирусных программ, которые мешают нам добиваться чего-то в жизни. Это определенные негативные мысли, которые настолько глубоко прописаны в сознании, что блокируют позитивную энергетику и не дают человеку верить в себя, убивают его самооценку. Например, это могут быть установки типа «я ничего не умею», «я неудачник», «у меня ничего не получится».

Бороться с негативными программами можно разными способами. Например, можно использовать аффирмации. Это противоположные по смыслу фразы, которые призваны разрушать отрицательные программы. Вы можете придумывать их самостоятельно. Например, вместо «я неудачник» нужно постоянно говорить себе «я удачливый человек». Вместо «я не могу найти любовь» или «меня никто не любит», нужно почаще повторять «меня любят все, потому что я излучаю добро». Можно воспользоваться готовыми аффирмациями на успех, удачу и процветание.

Также в борьбе с негативными программами отличным оружием являются медитации против страха, тревоги и негативных мыслей. Это очень полезные духовные практики, которые еще никому не навредили. Медитируя по пять-десять минут в день, вы сможете очень быстро увидеть, как ваша жизнь меняется к лучшему буквально на глазах.

Отсутствие конкретики и недостаток усердия

Очень часто человек ставит себе цель разбогатеть. Он не знает, чем конкретно хочет заниматься, поэтому его покидает вера в то, что все получится. То же самое, когда кто-то жалуется, что ему не удается найти любовь. Найти любовь — это широкое понятие. Нужно знать, какого человека вы ищете. Как только в мыслях появляется что-то более или менее точное, Вселенная тут же начинает помогать нам с этим. Например, женщина думает: «Хочу мужчину, заботливого и нежного». Она понимает, что ей не хватает ласки и добра. Вселенная слышит это и дает ей таких мужчин.

Даже если цель поставлена идеально, а каждый шаг расписан и разбит на мелкие задачи и шаги, это не значит, что всё получится. Без труда, усилий и уверенности не будет ничего. Если хочется найти работу по душе, придется пробовать, разочаровываться, искать снова и так далее. Чтобы достичь цели, нужно быть готовыми потратить на это много времени и сил. Многие хотят всего и сразу, поэтому жалуются на то, что судьба к ним не благосклонна. Терпение — обязательное условие успеха.

Отсутствие веры в чудо

Большинство людей допускает две очень грубые ошибки — они либо не верят в чудеса, либо верят только в них. И тем, и другим Вселенная не дает ничего. Нужно помнить о том, что чудо возможно, но оно происходит только тогда, когда мы этого заслуживаем.

Многие слышали поговорку «везёт всегда сильнейшим». Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают другую версию: «Везет всегда целеустремленным и верящим в чудеса».