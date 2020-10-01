Политые кровью мертвые птицы: генпрокурор Украины сообщила о жутких инцидентах с ней

Алексей Вольцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила свое проживание в госрезиденции в Пуще-Водице «соображениями безопасности» и рассказала о некоторых эпизодах, побудивших ее к переезду.

«Переезд в этой дом — временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что очень хотела улучшить свои жилищные условия», — пишет Венедиктова на своей страничке в соцсетях.

По ее словам, в последнее время с ней происходили события, о большинстве из которых она не может рассказать: «Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу: от сброшенных с дрона политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств».

Фото со странички Ирины Венедиктовой в соцсетях.