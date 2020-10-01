Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ

Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ

Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ
Специальная прокуратура Словении выдвинула в Окружном суде Любляны обвинение в злоупотреблении служебным положением при сделках с землей в отношении премьер-министра Янеза Янши, сообщило издание Večer.

Наряду с Яншей в списке обвиняемых оказались два директора предприятий, которые участвовали в сделках с недвижимостью. Обвинительный акт стал результатом продолжавшегося шесть лет расследования.

"Янша обвиняется в том, что что земельный участок в долине Тренте в Альпах приобрел в 1992 году и продал в 2005, когда был премьером в первом мандате за сумму около 131 тысячи евро, что в девять раз больше цены, по которой его приобрел", - передает портал издания.


"Затем покупатель – сотрудник компании Eurogradnja – продал земельный участок за 146 тысяч евро другой компании – Imos, а та в свою очередь, продала премьеру трехкомнатную квартиру в центре Любляны за 236,1 тысяч евро", - приводит СМИ подробности обвинительного акта, согласно которому участок был переоценен при сделках как минимум на 100 тысяч евро.


По законам Словении в случае утверждения судом вины, премьеру может грозить несколько лет тюрьмы.

Янша ранее дважды становился во главе правительства Словении — в 2004–2008 и 2012-2013 годах. В июне 2014 года он был осужден на два года тюрьмы за коррупцию. В апреле 2015 года конституционный суд отменил приговор, и экс-премьер вышел на свободу. Суд над Яншей и его сообщниками начался в сентябре 2011 года, а приговор был вынесен в июне 2013 года. Суд признал их виновными во взяточничестве при заключении в 2006 году крупнейшего в истории словенской армии договора на 278 миллионов евро с финской компанией Patria на покупку 135 бронетранспортеров.-0-

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Курс рубля вырос, несмотря на обвал цен на нефть
Курс рубля вырос, несмотря на обвал цен на нефть
Нумерология: как номер квартиры влияет на судьбу и характер ее жильцов
Нумерология: как номер квартиры влияет на судьбу и характер ее жильцов
В Приангарье бизнесу после паводков выделят сто миллионов рублей
В Приангарье бизнесу после паводков выделят сто миллионов рублей
Чемпион UFC объяснил свою выросшую грудь
Чемпион UFC объяснил свою выросшую грудь
Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении
Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении
Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ
Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ
Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала
Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года
Новый способ доставлять лекарства в клетки опухоли позволит снизить их концентрацию в тысячу раз
Новый способ доставлять лекарства в клетки опухоли позволит снизить
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв
У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй ребенок
У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй ребенок
Тэхён снова пикапит Чонгука во время интервью
Тэхён снова пикапит Чонгука во время интервью
«У азербайджанского лобби больше денег, но армянское более активно»
«У азербайджанского лобби больше денег, но армянское более активно»

Топ на сегодня

«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов о Карабахе
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
Ритуал на две Полных Луны в октябре 2020 года: привлекаем изобилие и богатство в дом
Ритуал на две Полных Луны в октябре 2020 года: привлекаем изобилие

Еще по теме

«Российская газета» извинилась перед Словенией за неверное освещение позиции по Крыму
Гройсман реализовал жене недвижимость стоимостью не менее 8 млн грн
Экс-главу Симферополя обвинили в незаконной передаче собственности
Доход Хлопонина превысил суммарный заработок всех его коллег по правительству