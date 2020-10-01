Премьера Словении обвинили в коррупции, сообщили СМИ

Анастасия Иванова

Специальная прокуратура Словении выдвинула в Окружном суде Любляны обвинение в злоупотреблении служебным положением при сделках с землей в отношении премьер-министра Янеза Янши, сообщило издание Večer.

Наряду с Яншей в списке обвиняемых оказались два директора предприятий, которые участвовали в сделках с недвижимостью. Обвинительный акт стал результатом продолжавшегося шесть лет расследования.

"Янша обвиняется в том, что что земельный участок в долине Тренте в Альпах приобрел в 1992 году и продал в 2005, когда был премьером в первом мандате за сумму около 131 тысячи евро, что в девять раз больше цены, по которой его приобрел", - передает портал издания.

"Затем покупатель – сотрудник компании Eurogradnja – продал земельный участок за 146 тысяч евро другой компании – Imos, а та в свою очередь, продала премьеру трехкомнатную квартиру в центре Любляны за 236,1 тысяч евро", - приводит СМИ подробности обвинительного акта, согласно которому участок был переоценен при сделках как минимум на 100 тысяч евро.

По законам Словении в случае утверждения судом вины, премьеру может грозить несколько лет тюрьмы.

Янша ранее дважды становился во главе правительства Словении — в 2004–2008 и 2012-2013 годах. В июне 2014 года он был осужден на два года тюрьмы за коррупцию. В апреле 2015 года конституционный суд отменил приговор, и экс-премьер вышел на свободу. Суд над Яншей и его сообщниками начался в сентябре 2011 года, а приговор был вынесен в июне 2013 года. Суд признал их виновными во взяточничестве при заключении в 2006 году крупнейшего в истории словенской армии договора на 278 миллионов евро с финской компанией Patria на покупку 135 бронетранспортеров.-0-