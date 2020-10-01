Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала", - говорится в поручении.