Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала
Сегодня, 21:00 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала", - говорится в поручении.
По материалам: ria.ru