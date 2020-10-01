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Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала

Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала", - говорится в поручении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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