Пытались дестабилизировать ситуацию в стране: на Донбассе разоблачили мощную ботоферму

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Украине правоохранители разоблачили очередную ботоферму, которая распространяла лживые и неправдивые новости.

Работали «специалисты по фейкам» в Донецкой области, а специализировались на приближающихся местных выборах, сообщили в областной прокуратуре,

«Сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях прекращена противоправная деятельность по распространению с РФ и временно оккупированной территории Донецкой области фейковых информации через так называемые «ботофермы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в течение 2014−2020 годов группа лиц с помощью телекоммуникационных платформ, а именно так называемых «ботоферм» создавали подставные аккаунты в социальных сетях.

«Через них злоумышленники распространяли ложную информацию относительно местных выборов для дестабилизации ситуации в стране», — сообщили в прокуратуре.

Добавляется, что для сокрытия своей противоправной деятельности преступники использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи. Оплату за оказанные «услуги» дельцы получали через запрещенные российские платежные системы.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины по местам проживания фигурантов в г. Покровске и Киеве проведены санкционированные обыски, в ходе которых обнаружена и изъята компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, 4 GSM -шлюзы емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банка емкостью 128 и 32 канала, 6 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала, а также изъято 8000 SIM-карт.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Херсонской области неизвестные хакеры взломали сайт Национальной полиции и сайт Главного управления полиции в области, разместив информацию о гибели восьмерых американских военных, которые наблюдали за ходом учений на Олешковском полигоне.

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