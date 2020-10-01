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Резервы Украины сократились на $2,6 млрд за месяц

Резервы Украины сократились на $2,6 млрд за месяц
В сентябре международные резервы сократились на 2,6 млрд долларов после роста, зафиксированного в июле. Об этом заявил глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook в среду, 30 сентября.

По его словам, традиционный для начала осени рост спроса на валюту, обусловленный повышением экономической активности, был сглажен с помощью интервенций Национального банка, которые за период с 14 по 28 сентября составляли 254 млн долларов.
Данилишин добавил, что общее сальдо валютных интервенций НБУ с начала года является положительным на уровне почти 1 млрд долларов.

В дальнейшем Нацбанк будет продолжать оставаться на рынке, осуществляя интервенции как по продаже, так и покупке иностранной валюты в соответствии с принципом гибкого курсообразования, предусмотренного Основными принципами денежно-кредитной политики, говорит Данилишин

"Объем международных резервов, который на 29 сентября составил 26,5 млрд долларов, является достаточным для стабилизации чрезмерных колебаний на валютном рынке", - подытожил он.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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