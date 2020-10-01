Ритуал на две Полных Луны в октябре 2020 года: привлекаем изобилие и богатство в дом

Вадим Карасев

В октябре 2020 года пройдет сразу два Полнолуния — в начале и в конце месяца. Своеобразный коридор между этими событиями наполнен силой, которую можно использовать для того, чтобы привлечь в жизнь благополучие и финансовое изобилие.

Два Полнолуния в один месяц — довольно редкое событие, которое эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать в свою пользу. В октябре каждый сможет привлечь в жизнь изобилие и богатство, если воспользуется предложенными обрядами и заговорами. Благодаря им получится обойти стороной любые неприятности и сделать свой дом полной чашей.

Магия Полнолуний для привлечения изобилия

В октябре, со 2 по 30 число, на обеденном столе обязательно должны присутствовать свежие фрукты и овощи. Хозяйкам стоит приобрести также свежий мед, который символизирует богатство. Кроме того, на кухне важно поддерживать порядок, избавляясь от просроченных продуктов питания, чтобы неприятности обходили стороной.

Для того, чтобы привлечь изобилие, во время уборки и готовки на кухне нужно произносить следующий заговор:

«Полная Луна — дом с богатством. Каждый день порядок навожу, благополучие свое сторожу. Как в доме чисто, так и на душе спокойно. Дом мой полной чашей становится, невзгоды прочь уносятся».

Обряд на деньги в октябре 2020 года

Привлечь достаток в дом между двух Полнолуний получился, если 2 октября на ночь положить монеты так, чтобы свет Луны их осветил. Поутру деньги раскладывают в каждой комнате, не обходя стороной входные двери. Раскладывая монетки, проговаривают:

«Деньги, светом Луны заряженные, в Полнолуние завороженные, деньги в дом привлекут, от бедности уберегут».

Монеты оставляют до конца месяца, и 1 ноября подают ими милостыню с чистым сердцем, чтобы увеличить финансовые потоки.

Ритуал на привлечение денег

Справиться с любыми трудностями, связанными с деньгами, можно благодаря действенному ритуалу. Во время первого октябрьского Полнолуния около дома закапывают три монеты, поливая их денежной водой. Во время второго Полнолуния загадывают желание, которое должно звучать предельно ясно.

Перед тем, как загадать желание, связанное с деньгами, нужно четко сформулировать мысль, чтобы не оказаться в затруднительном положении. Каждое слово не должно толковаться двояко, иначе желание может исполниться не так, как нужно.

1 ноября монеты откапывают и приносят в дом, кладут одну в кошелек, вторую рядом с порогом, а третью на кухне, чтобы привлечь достаток в жизнь и в дом.

Как привлечь деньги на две Полных Луны

Финансовое благополучие зависит от многих факторов, и именно в октябре каждый сможет выполнить все условия для того, чтобы попрощаться с бедностью. Для этого нужно приобрести кошелек, завести небольшую копилку, а также воспользоваться талисманами, привлекающими деньги в дом.

Каждый из предметов будет работать на благо семьи, если заговорить их следующим образом:

«Магию двух Лун для своего блага использую, будущее свое преображаю, бедность прогоняю. Как первая Луна на небо взойдет, так и бедность уйдет. Вторая Луна деньги повлечет, от нищеты меня спасет».

В кошелек кладут денежный талисман, а копилку каждый день снабжают очередной монеткой, чтобы финансовый поток крепчал день ото дня и привлекал в жизнь денежное изобилие.