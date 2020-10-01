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Российский посол в США: Россию хотят заставить заплатить

Российский посол в США: Россию хотят заставить заплатить

Действия США в отношении «Северного потока — 2» объясняются стремлением заставить Россию заплатить за независимую внешнюю политику. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что европейцев заставляют отказываться от российского газа в пользу более дорогого сжиженного (СПГ).

«Чтобы сейчас остановить этот газопровод, американцы стали спекулировать на проблеме с блогером Навальным, говоря, что русских надо наказать. Смысл — это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали сначала в омскую больницу, а затем направили на лечение в Германию. Немецкие медики заявили, что пациента якобы отравили веществом группы «Новичок», хотя взятые в России анализы показали отсутствие ядов в его организме.

Из-за инцидента в ЕС и США прозвучали призывы отказаться от «Северного потока — 2».

20 сентября сообщалось, что премьер-министры восточных земель Германии единодушно выступили в поддержку «Северного потока — 2», отметив важность проекта для всей Европы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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