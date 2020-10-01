Сенаторы попросили Трампа провести расследование инцидента с Навальным

Анастасия Иванова

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) и старший демократ комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) призывали провести расследование в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Такая просьба содержится в письме, направленном американскому президенту Дональду Трампу, сообщила в среду пресс-служба комитета.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. 22 сентября он был выписан.

Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к взаимодействию с Берлином. 23 сентября он отметил, что Россия хочет разобраться в произошедшем с Навальным, но пока в руках у следователей нет никаких фактов, которые указывали бы на присутствие отравляющих веществ в его организме, тем более боевых.