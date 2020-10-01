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Сестра Жанны Фриске надела её купальник и выложила фото

Сестра Жанны Фриске надела её купальник и выложила фото

Сейчас, когда Лера Кудрявцева с особым рвением принялась обсуждать смерть Жанны Фриске и то, какую роль в этом сыграл ее супруг Дмитрий Шепелев, сестра известной исполнительницы решила брать быка за рога.


Чтобы привлечь к себе внимание публики, Наталья Фриске поделилась откровенным снимком в своем Instagram: девушка выложила фото в купальнике на фоне бассейна. Этот снимок – воспоминание исполнительницы о теплом отдыхе на Шри-Ланке.


«Лечите душу ощущениями»,

– подписала Фриске фото словами Оскара Уальда.

В этой позе, выражении лица и даже купальнике, который выбрала сестра покойной певицы, многие подписчики Натальи увидели копию Жанны Фриске:

«Словно Жанночка вернулась»,

– писали они.


Подписчики Натальи уже не в первый раз обвинили девушку в том, что она «крадет» известный образ Жанны Фриске, чтобы набить себе цену и привлечь внимание. Однажды девушка уже выкладывала в своих соцсетях фото, которое напомнило пользователям сети снимок покойной Жанны.




Впрочем, многие фолловеры Натальи Фриске поддерживают девушку: разве она может быть виновата в том, что от природы унаследовала похожую фигуру и выражение лица, как у ее сестры? Ну а черный купальник – это классика, которая есть в гадеробе почти у каждой девушки.




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По материалам: popcake.tv

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