Швейцария намерена купить у США 80 боевых самолетов

Анастасия Иванова

США могут продать Швейцарии 40 палубных истребителей F/A-18EF Super Hornet и 40 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Госдепартамент одобрил продажу на $ 14 млрд. Об этом сообщило американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Кроме того, США намерены продать Швейцарии пять комплексов зенитных ракетных систем Patriot за $ 2,2 млрд, сообщает «Коммерсант».

Стоимость 40 истребителей F/A-18EF Super Hornet оценивается в $ 7,5 млрд, также предполагается продажа 96 двигателей, 44 оружейных систем и 25 систем наведения. Стоимость 40 истребителей F-35 с оборудованием оценили в $ 6,6 млрд. Предполагается, что будут проданы системы Patriot версии 3+.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что власти ОАЭ проявили интерес к покупке большого числа истребителей пятого поколения F-35. Израиль выступает против продажи.