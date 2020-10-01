Сколько стоит долететь до курортов Египта через Стамбул

Влада Некрасова

В расписание Turkish Airlines вернулись рейсы на курорты Египта. Окажется ли перелет через Стамбул дешевле маршрута через Каир, и во сколько обойдутся билеты в Хургаду или Шарм-эль-Шейх на ноябрьские и новогодние праздники, читайте в нашем материале.

СКОЛЬКО СТОЯТ БИЛЕТЫ С ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ СТАМБУЛ И КАИР

Turkish Airlines возобновляет из Стамбула рейсы в Хургаду (3 октября) и Шарм-эль-Шейх (2 октября). На египетские курорты заявлено по 3 рейса в неделю.

По данным билетных агрегаторов, в период с 4 по 11 ноября перелет из Москвы в Хургаду и обратно на крыльях Turkish Airlines обойдется от 29 тыс. р., на новогодние каникулы (с 30 декабря по 9 января) – 44,5 тыс. р. на одного пассажира.

Билет по маршруту Москва-Стамбул-Шарм-эль-Шейх и обратно на рейсах Turkish Airlines на ноябрьские праздники стоит от 32 тыс. р. на одного, на новогодний период – от 33 тыс. р. на одного пассажира.

В свою очередь, перелет на рейсах «Аэрофлота» и EgyptAir через Каир в Хургаду на ноябрьские праздники обойдется почти в 40 тыс. р., на новогодний период – от 55 тыс. р. на одного пассажира. В той же комбинации в Шарм-эль-Шейх – от 40 тыс. р. и от 57 тыс. р. соответственно.

Как видно из приведенных примеров, разница в цене за перелет составляет от 20 до 40% в зависимости от дат. Авиапутешествие со стыковкой в Каире обойдется дороже перелета через Стамбул.

Эта разница будет еще больше, если лететь на красноморские курорты Египта из Москвы через Стамбул на рейсах бюджетного турецкого перевозчика Pegasus Airlines (стоимость билетов туда-обратно начинается уже от 29 тыс. р.).

Как уточнили эксперты туроператора Space Travel, если говорить о минимальном уровне тарифов на каждом из направлений, то перевозка через Стамбул на рейсах Pegasus Airlines обойдется в среднем на 100-120 долларов дешевле, чем через Каир с учетом внутреннего перелета из Каира в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

По данным Space Travel, стоимость тура в Хургаду начинается от 415 долларов на человека, в Шарм-эль-Шейх – от 413 долларов на человека. Данная цена включает авиаперелет, медстраховку, групповой трансфер, проживание в отеле 7 ночей на выбранном уровне питания (Хургада – все включено, Шарм эль Шейх – НВ).

ЧЕРЕЗ МИНСК В ЕГИПЕТ ЛЕТЕТЬ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ

По мнению экспертов авиаотрасли, в предстоящем зимнем сезоне Стамбул сохранит за собой статус основного пункта по транзиту из РФ на курорты Египта. В прошлом году на долю этого турецкого авиахаба пришлось порядка 60% всего российского пассажиропотока в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Долю Каира наблюдатели оценивают в 10%. Остальные 30% - это перелеты через Белоруссию и другие страны.

Как считают эксперты, возращение авиасообщения с Белоруссией больших дивидендов тем, кто собирается лететь в Шарм-эль-Шейх или Хургаду через Минск, не принесет.

«На линии Москва-Минск ожидается большой наплыв тех, кто полетит через белорусскую столицу в Европу. К тому же достаточно большая аудитория путешествует по гуманитарным целям», – говорит один из экспертов.

МАССОВОГО ТУРИЗМА НА КУРОРТЫ ЕГИПТА НЕ БУДЕТ

По оценкам туроператора «Интурист», зимний сезон 2020-2021 снова пройдет без массового туризма в Египет. Как отметил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин, «вопрос Египта связан не столько с вирусом, сколько с вопросом обеспечения безопасности россиян».

«С учетом того что поблизости есть горячие точки, и не решены все вопросы безопасности туристов, именно массового организованного туризма на пляжные курорты Египта в этом сезоне мы не увидим. Идет большая сложная работа, есть позитив. Но в любом случае это горизонт не ближайших дней. Есть безопасный коридор через Каир, однако из египетской столицы далеко ехать до курортов. Поэтому прорыва в этом сезоне от Египта пока мы не ожидаем», – сообщил он.