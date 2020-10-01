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Слово — не воробей: как оговорки выдают тайные мысли человека

Слово — не воробей: как оговорки выдают тайные мысли человека

Очень часто мы слышим, как окружающие ошибаются, говоря не то, что хотят. Каждый может оговориться, но далеко не каждый задумывается о том, что же это может означать.


Наши слова могут как принести нам удачу, так и испортить судьбу. Оговорки не обязательно означают что-то плохое, но у них может иметься некий тайный смысл. Причины оговорок могут быть самыми разными. Эксперты советуют помнить обо всех.

Ваши мысли текут в ином направлении

Например, если женщина назвала своего мужчину другим именем, очевидно, что она в этот момент думала о другом человеке. Это простая психология, и ничего сверхъестественного в этом нет.

Когда человек всеми мыслями и каждой клеточкой тела погружен в работу, он может оговориться, ведя беседу по телефону со второй половинкой. Это происходит, когда мы полностью вовлечены в какой-то интересный или очень важный процесс.

Ученые считают, что очень часто оговариваются те люди, которые думают быстрее, чем говорят. Это значит, что в каком-то смысле такие люди умнее остальных.


Иногда это говорит о плохой памяти человека или о том, что он лжет. Дело в том, что, когда мы что-то скрываем, а говорим о другом, мы все равно держим это в своей голове. Например, ребенок развлекался с друзьями вместо того, чтобы заниматься делами. Родители звонят, чтобы узнать, начал ли он делать то, о чем его просили, и он отвечает «нет», а потом сразу «да». Не стоит недооценивать ложь, потому что не всем она дается достаточно легко.

Мнение экспертов в области биоэнергетики

Специалисты по эзотерике считают, что оговорки могут быть очень важным знаком, причем как для того, кто ошибся, так и для того, с кем этот человек говорит. По мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, оговорки случаются тогда, когда Вселенная хочет нам что-то сказать, направить нас куда-то.

Например, если человек не может решить, нужна ему новая работа или нет, но во время разговора с кем-то он оговаривается в пользу нового места, судьба таким образом может давать подсказку. Нужно пристально следить за своими оговорками, и в моменты, когда перед вами стоит какая-то дилемма, они помогут сделать правильный выбор.

Если вы разговариваете с врагом или с недоброжелателем, то его оговорки можно использовать как способ понять его тайные мысли и узнать, чего этот человек на самом деле хочет. Стоит отметить, что порой человек даже не замечает своей оговорки, поэтому иногда можно использовать эту ошибку против него, оставаясь незамеченными. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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