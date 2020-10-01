Случайно победившая на выборах уборщица вступила в должность

Алексей Вольцев

Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская в четверг официально вступила в должность, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.

"В администрации Чухломского района состоялась церемония инаугурации. Марина Удгодская и еще несколько избранных глав сельских поселений официально вступили в должности", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48. По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.