SpaceX в четвертый раз сорвала запуск спутников Starlink

Вадим Карасев

Компания SpaceX в четвертый раз отменила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с партией из 60 спутников для сети Starlink, которая должна обеспечить жителей планеты глобальным доступом к интернету.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, запуск планировалось осуществить в 09:17 со стартового комплекса на мысе Канаверал, однако показания одного из наземных датчиков вынудили отменить всю затею. Запуск прервали за 18 секунд до планируемого старта.

Ruposters писал, что в июне ракета Falcon 9 вывела на орбиту 58 спутников Starlink. Всего компания Starlink заказала и осуществила уже девять запусков. Вес каждого из аппаратов не превышает 500 кг.

Сеть Starlink должна обеспечивать широкополосным доступом к сети всех жителей планеты. Всего будут запущены 12 тысяч спутников, которые разместятся на орбитах от 328 до 580 км.