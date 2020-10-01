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SpaceX в четвертый раз сорвала запуск спутников Starlink

SpaceX в четвертый раз сорвала запуск спутников Starlink

Компания SpaceX в четвертый раз отменила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с партией из 60 спутников для сети Starlink, которая должна обеспечить жителей планеты глобальным доступом к интернету.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, запуск планировалось осуществить в 09:17 со стартового комплекса на мысе Канаверал, однако показания одного из наземных датчиков вынудили отменить всю затею. Запуск прервали за 18 секунд до планируемого старта.

Ruposters писал, что в июне ракета Falcon 9 вывела на орбиту 58 спутников Starlink. Всего компания Starlink заказала и осуществила уже девять запусков. Вес каждого из аппаратов не превышает 500 кг.

Сеть Starlink должна обеспечивать широкополосным доступом к сети всех жителей планеты. Всего будут запущены 12 тысяч спутников, которые разместятся на орбитах от 328 до 580 км.

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По материалам: uposters.ru

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