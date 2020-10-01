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Стали известны подробности подготовки сиквела "Короля Льва"

Стали известны подробности подготовки сиквела "Короля Льва"
. Студия Disney выбрала Барри Дженкинса ("Лунный свет") режиссером сиквела фильма "Король Лев" 2019 года, сообщает Deadline.

Сценарий напишет Джефф Натансон, который также был автором первой части. Известно, что он уже приступил к работе.

Детали сюжета пока не разглашаются, но, по информации издания, речь в фильме пойдет о ранних годах льва Муфасы, отца Симбы. Таким образом, история получит продолжение, но в ней будут отсылки к событиям прошлых лет. Как и в мультфильме 1994 года, в ленте 2019 года и в бродвейском шоу, важнейшей составляющей проекта будет музыка.


Барри Дженкинс получил премию "Оскар" за сценарий фильма "Лунный свет" (2016), над которым работал и как режиссер. Сиквел "Короля Льва" — его второй проект для студии Disney. Он также собирается снять байопик о хореографе Элвине Эйли.


"Помогая сестре воспитывать двух мальчишек в 90-е годы, я сроднился с персонажами "Короля Льва". Возможность поработать c Disney над продолжением этой истории о дружбе, любви и наследственности, подробнее рассказать о разных представителях этой африканской диаспоры — просто мечта для меня", — рассказал Дженкинс.

Об актерском составе, начале съемок и дате выхода проекта пока ничего не известно.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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