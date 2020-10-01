Стали известны подробности подготовки сиквела "Короля Льва"
Сценарий напишет Джефф Натансон, который также был автором первой части. Известно, что он уже приступил к работе.
Детали сюжета пока не разглашаются, но, по информации издания, речь в фильме пойдет о ранних годах льва Муфасы, отца Симбы. Таким образом, история получит продолжение, но в ней будут отсылки к событиям прошлых лет. Как и в мультфильме 1994 года, в ленте 2019 года и в бродвейском шоу, важнейшей составляющей проекта будет музыка.
Барри Дженкинс получил премию "Оскар" за сценарий фильма "Лунный свет" (2016), над которым работал и как режиссер. Сиквел "Короля Льва" — его второй проект для студии Disney. Он также собирается снять байопик о хореографе Элвине Эйли.
"Помогая сестре воспитывать двух мальчишек в 90-е годы, я сроднился с персонажами "Короля Льва". Возможность поработать c Disney над продолжением этой истории о дружбе, любви и наследственности, подробнее рассказать о разных представителях этой африканской диаспоры — просто мечта для меня", — рассказал Дженкинс.
Об актерском составе, начале съемок и дате выхода проекта пока ничего не известно.