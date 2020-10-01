Стоит ли сейчас ехать в Крым?

Алексей Вольцев

В Крыму сейчас потрясающая погода, все началось с того, что билеты из Москвы в Симферополь стоили мне 1614р, в один конец, и я улетел сюда дней 5 назад. В конце сентября как раз начался бархатный сезон, солнышко очень приятно греет и море потрясающе холодное. Людей стало намного меньше, чем было летом, хоть летом я тут не был.

Обстановка в Крыму намного лучше, чем в Москве. И даже невозможно сравнить эти два места, но если есть время и деньги, то стоит в это время оказаться здесь. Горы, море, езда на машине по дорогам Крыма — просто космическое удовольствие, если это не город типа Ялты или Севастополя, то пробок на трассе никак нет, а трасса Таврида — просто Космос.

Я просто обожаю ездить на авто, и в Москве это нереально с такой загруженность дорог и людей, что проще есть на метро или автобусе. А тут едешь и рай вокруг.

Что сказать по ценам, относительно недорого, если взять Москву, то тут не дороже, чем там. Где-то даже и дешевле, но опять таки все зависит от того, на сколько вы привыкли тратить и к какой жизни себя относите.





Летом тут хорошо и с палатками, огромное количество мест, где есть возможность остановится. Рекомендую Крым! Я сам долго сюда не приезжал, но в этот раз я очень доволен. Если выбирать между Сочи и Крымом, то и там и там хорошо если честно. Просто это немного разные места, сейчас в Сочи еще говорят много туристов, я больше люблю, когда их немного. Чтобы было пространство для жизни.

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