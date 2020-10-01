Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стоит ли сейчас ехать в Крым?

Стоит ли сейчас ехать в Крым?

В Крыму сейчас потрясающая погода, все началось с того, что билеты из Москвы в Симферополь стоили мне 1614р, в один конец, и я улетел сюда дней 5 назад. В конце сентября как раз начался бархатный сезон, солнышко очень приятно греет и море потрясающе холодное. Людей стало намного меньше, чем было летом, хоть летом я тут не был.

Обстановка в Крыму намного лучше, чем в Москве. И даже невозможно сравнить эти два места, но если есть время и деньги, то стоит в это время оказаться здесь. Горы, море, езда на машине по дорогам Крыма — просто космическое удовольствие, если это не город типа Ялты или Севастополя, то пробок на трассе никак нет, а трасса Таврида — просто Космос.

Я просто обожаю ездить на авто, и в Москве это нереально с такой загруженность дорог и людей, что проще есть на метро или автобусе. А тут едешь и рай вокруг.

Что сказать по ценам, относительно недорого, если взять Москву, то тут не дороже, чем там. Где-то даже и дешевле, но опять таки все зависит от того, на сколько вы привыкли тратить и к какой жизни себя относите.


Летом тут хорошо и с палатками, огромное количество мест, где есть возможность остановится. Рекомендую Крым! Я сам долго сюда не приезжал, но в этот раз я очень доволен. Если выбирать между Сочи и Крымом, то и там и там хорошо если честно. Просто это немного разные места, сейчас в Сочи еще говорят много туристов, я больше люблю, когда их немного. Чтобы было пространство для жизни.

Сообщение Стоит ли сейчас ехать в Крым? появились сначала на NICSTYLE.RU.

# Астро
По материалам: nicstyle.ru

Последние новости

Меган Маркл и принц Гарри дали редкое совместное интервью и рассказали о расизме и сыне Арчи
Меган Маркл и принц Гарри дали редкое совместное интервью и
Слово — не воробей: как оговорки выдают тайные мысли человека
Слово — не воробей: как оговорки выдают тайные мысли человека
По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка
По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ
В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ
Центры поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» появятся в каждом регионе России
Центры поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» появятся в
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки детей автобусами
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил
Карликовые шимпанзе бонобо помогли ученым открыть новый вид грибов
Карликовые шимпанзе бонобо помогли ученым открыть новый вид грибов
Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС Азербайджана
Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС
Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Карабахе
Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Карабахе
Эксперты оценили будущее российско-германских отношений
Эксперты оценили будущее российско-германских отношений
Двум пограничникам «светит» от 3 до 8 лет за задержание Саакашвили в 2018 году
Двум пограничникам «светит» от 3 до 8 лет за задержание Саакашвили в

Топ на сегодня

Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов о Карабахе
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству с Россией
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству
Ереван: Баку передал Турции руководство воздушными операциями в Карабахе
Ереван: Баку передал Турции руководство воздушными операциями
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике «Улыбнись»
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике

Еще по теме

Звезда фильма «Такси» хочет снять фильм в Крыму
Пробки в Москве в День без автомобиля будут больше обычного
В Севастополе начался новый «медовый месяц»
Жители Крыма были потрясены увиденным на Кубани