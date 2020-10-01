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Тэхён снова пикапит Чонгука во время интервью

Тэхён снова пикапит Чонгука во время интервью

На официальном YouTube-канале шоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» вышло свежее интервью с участниками BTS: в этот раз парни рассказали чуть больше о том, какой была их жизнь и они сами до того, как они стали знаменитыми.


Конечно, АРМИ с удовольствием слушали ответы на вопросы, которые давали их кумиры, но все же внимание абсолютного большинства зрителей было приковано к двум музыкантам. Чонгук (Jungkook) и Ви (V) флиртовали друг с другом на протяжении всего времени интервью.


На самом деле, парни, конечно, просто подшучивали друг над другом, как они делают почти каждый раз, когда на них направляются объективы камер. Но для фанатов бойз-бэнда и шипперов такие моменты – ценный клад.

Когда Чонгук рассказывал про свою жизнь во время школы, Тэхён поспешил вставить свое слово:

«Ты не можешь жить без меня».

Музыкант также в шутку добавил, что именно «он занимался обедами Чонгука» в ответ на высказывание Джина (Jin) о том, что он якобы «воспитывал» Золотого Макнэ.

«Он слишком хорошо его знает»,

– прокомментировали АРМИ слова Тэхёна.

Даже когда Ви таким «доминантным» способом показывает Чонгуку свою любовь и заботу, фанаты группы не могут устоять от наплыва нежности, которой наполняются их сердца.

«Тэхён всегда был рядом с Чонгуком, чтобы поддержать его и подарить ему любовь. Они наблюдали друг за другом, за тем, как они росли и менялись. Их связь так ценна».

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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