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Тюльпанова и Погребняк устроили драку в центре Москвы

Тюльпанова и Погребняк устроили драку в центре Москвы

Королеву хайпа Айзу впервые опередили с новой идеей быстрого подъема популярности. В центре Москвы на Сухаревской площади две светские блондинки Мария Погребняк и Милана Тюльпанова решили сойтись в жестокой битве. Однако, пользователи сети предпочитают другое название для произошедшего… «Четкий махач». Красотки швыряли друг друга на землю, толкались, Маша и вовсе присела после драки на дорогу, развернув к камерам очевидцев разбитое колено и состроив страдальческий вид.


К сожалению, инстадивы отмалчиваются о причине сего спектакля на виду у сотни прохожих. Наверное, держат интригу, но после стычки с подружкой у Миланы появилось загадочное фото с хэштегом  #зашишкову. Уж не на почве ли бывших супруг Тимати подрались дамы?


Больше всего поклонников Тюльпановой поразила ее демонстративная финальная сцена, в которой она легонько задевала ногой лежачую Погребняк, имитируя кровавое избиение. Ведь девушка сама неоднократно негативно отзывалась о теме насилия и даже написала книгу «Убей в себе жертву» о жестокости между супругами. Впрочем, судя по комментариям подписчиков Миланы, «что произошло, знает один лишь бог».

«Что за концерт и по чем билеты?»

— недоверчиво отнеслись в сети к драке блондинок.
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Вчера побывала на премьере фильма «Стрельцов» - конечно , фильм в бОльшей степени художественный , так как зрителю представляется лишь часть жизни именитого спортсмена. Но на то оно и кино , чтобы корректировать некоторые моменты биографии , ведь все мы хотим видеть красивую историю с хэппи эндом. В целом , не могу не отметить , насколько потрясающе снята сама картина , как масштабно и красочно показывают матчи , ощущение , будто ты сам находишься где-то на трибуне🔥 Очень светлые впечатления остались после просмотра , да и дух патриотизма красной нитью окутывает зрителя на протяжении всего просмотра. Так что я рекомендую вам к просмотру)) P.S. И,все-таки,ознакомившись с актуальной биографией , я все равно хочу отметить , что этот человек стал безусловной легендой советского спорта. А легендам , как известно , прощается очень многое) Dressed by: @ganzin.s 🖤

A post shared by Тюльпанова Милана (@milana_tulpanova) on

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По материалам: popcake.tv

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