Тюльпанова и Погребняк устроили драку в центре Москвы

Вчера побывала на премьере фильма «Стрельцов» - конечно , фильм в бОльшей степени художественный , так как зрителю представляется лишь часть жизни именитого спортсмена. Но на то оно и кино , чтобы корректировать некоторые моменты биографии , ведь все мы хотим видеть красивую историю с хэппи эндом. В целом , не могу не отметить , насколько потрясающе снята сама картина , как масштабно и красочно показывают матчи , ощущение , будто ты сам находишься где-то на трибуне🔥 Очень светлые впечатления остались после просмотра , да и дух патриотизма красной нитью окутывает зрителя на протяжении всего просмотра. Так что я рекомендую вам к просмотру)) P.S. И,все-таки,ознакомившись с актуальной биографией , я все равно хочу отметить , что этот человек стал безусловной легендой советского спорта. А легендам , как известно , прощается очень многое) Dressed by: @ganzin.s 🖤