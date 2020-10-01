Тюльпанова и Погребняк устроили драку в центре Москвы

Влада Некрасова

Королеву хайпа Айзу впервые опередили с новой идеей быстрого подъема популярности. В центре Москвы на Сухаревской площади две светские блондинки Мария Погребняк и Милана Тюльпанова решили сойтись в жестокой битве. Однако, пользователи сети предпочитают другое название для произошедшего… «Четкий махач». Красотки швыряли друг друга на землю, толкались, Маша и вовсе присела после драки на дорогу, развернув к камерам очевидцев разбитое колено и состроив страдальческий вид.

К сожалению, инстадивы отмалчиваются о причине сего спектакля на виду у сотни прохожих. Наверное, держат интригу, но после стычки с подружкой у Миланы появилось загадочное фото с хэштегом #зашишкову. Уж не на почве ли бывших супруг Тимати подрались дамы?

Больше всего поклонников Тюльпановой поразила ее демонстративная финальная сцена, в которой она легонько задевала ногой лежачую Погребняк, имитируя кровавое избиение. Ведь девушка сама неоднократно негативно отзывалась о теме насилия и даже написала книгу «Убей в себе жертву» о жестокости между супругами. Впрочем, судя по комментариям подписчиков Миланы, «что произошло, знает один лишь бог».

«Что за концерт и по чем билеты?»

— недоверчиво отнеслись в сети к драке блондинок.Подпишись на нас в Яндекс Новости