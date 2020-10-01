Туристический кешбэк заработает по-новому

Лидия Мартынова

Правительство объявило правила второго этапа программы туристического кешбэка. Совершить путешествие можно будет до 10 января 2021 г. Срок продаж туров и проживания по акции будет продлен до 1,5 месяцев, сами условия акции – смягчены, состав участников - расширен. Подробности – у «Вестника АТОР».

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила предоставления в 2020 г. субсидий на стимулирование доступных внутренних туристических поездок.

Как и планировалось, программа кешбэка будет продлена до конца года с захватом новогодних праздников. Новые правила устанавливают сроки поездок, которые могут быть совершены по акции, до 10 января 2021 г.

К участию в перезапуске программы кешбэка приглашают не только туроператоры и отельеры, но и агрегаторы туруслуг (только российские юрлица – то есть Booking.comи другие иностранные отельные агрегаторы, у которых в России работают только «маркетинговые подразделения», остаются за бортом акции).

Продолжительность тура или проживания в гостинице для получения кешбэка по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. р.).

Увеличен размер максимального кешбэка – он будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. р. (в первой акции – 15 тыс. р.). При этом в Ростуризме ранее уточняли, что турист может сделать до трех покупок туров с кешбэком.

Неизменным осталось обязательное условие акции – оплата за тур или размещение должна быть произведена картой «Мир». Кешбэк вернется туристу в течение 5 дней с момента оплаты поездки.

Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позже объявлены Ростуризмом – по предварительной информации, это ожидается уже сегодня, 1 октября. Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, на этот раз сроки продаж туров и размещения по акции продлится не меньше 1,5 месяцев.

Напомним, что на программу стимулирования внутренних туристических поездок было выделено 15 млрд р. Ростуризм уже пригласил отели, туроператоров и агрегаторы к участию во втором этапе программы.