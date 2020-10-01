«У азербайджанского лобби больше денег, но армянское более активно»

Лидия Мартынова

Война в Нагорном Карабахе обострила давнюю проблему российского политического и экономического устройства. А именно — в какой степени национальные диаспоры, объединяющие самые разные социальные группы — от «воров в законе» до миллиардеров — влияют на политику государства, имея в виду, конечно, интересы своей исторической родины. Об этом сегодня, 1 октября, рассуждает крупнейший российский политический телеграм-канал «Незыгарь».

Азербайджанская диаспора в России составляет по разным оценкам от 3 до 3,5 миллионов человек, при этом в Москве живет не менее миллиона. Бизнес-интересы лежат в традиционных для постсоветских азербайджанцев интересах: все виды торговли, а также добыча нефти и газа. Крупнейшие бизнесмены соответственно представляют эти сферы.

В их состав входят, по данным «Форбс», на март 2020 года Вагит Алекперов, ЛУКойл, $ 15,2 млрд, Араз Агаларов, «Крокус-груп», $ 1,7 млрд, Фархад Ахмедов, портфельный инвестор, $ 1,4 млрд.

К этой же группе можно причислить и уроженцев Азербайджана горских евреев Года Нисанова и Зараха Илиева, ТЦ «Европейский», «Фуд-сити», по $ 2,7 млрд, а также лезгина Сулеймана Керимова, «Полюс-Золото», $ 24,7 млрд, родившегося в пограничном с Азербайджаном Дербенте, ментально близкого к азербайджанцам.

Таким образом совокупный капитал азербайджанского лобби можно оценить примерно в $ 50 млрд, а среди активов выделить базовые компании в нефтегазовом секторе, добыче золота, крупнейшие московские оптовые продовольственные рынки, а также строительные и девелоперские компании.

Политический потенциал диаспоры явно ниже ее экономических возможностей. Алекперов практически самоустранился от лоббирования на высшем уровне, ограничиваясь борьбой за кандидатуры лояльных губернаторов в регионах действия ЛУКойла.

Фархад Ахмедов потерял былое влияние, занимаясь преимущественно зарегистрированным в Баку агрохолдингом «Азнар».

Однако Агаларов, чей сын Эмин был в свое время женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, имеет возможность прямых контактов с руководителями России на высшем уровне и обладает немалыми лоббистскими возможностями.

Сулейман Керимов, бесспорно, один из самых влиятельных бизнесменов, к чьему мнению прислушиваются в кабинетах высших должностных лиц. Однако он предпочитает не злоупотреблять своими возможностями и вмешается в армяно-азербайджанское противостояние лишь в крайнем случае.

В отличие от Илиева и Нисанова, чей бизнес, связанный с оптовой торговлей и инвестициями в жилищное и гражданское строительство находится под постоянным давлением армянских конкурентов из группы «Ташир». Вероятно, они используют в максимальной степени свои контакты, в том числе и через родственные связи.

Армянское лобби значительно уступает азербайджанцам в количестве долларовых миллиардеров.

В их число по Форбсу входят Сергей Галицкий, ныне частный инвестор, $ 3,4 млрд, Самвел Карапетян, ГК «Ташир», $ 2,5 млрд, Андрей Огаджанянц, частный инвестор, $ 1,8 млрд, Альберт Авдолян, частный инвестор, $ 800 млн, братья Саркисовы, «Ресо-гарантия», $ 1,4 млрд.

Армяне традиционно заняты в финансово-посредническом бизнесе, строительстве и девелопменте и, в меньшей степени, оптовой торговле. Их влияние на властные структуры ограничены средним уровнем и редко выходят за пределы министерской номенклатуры, исключая Москву, где армяне имеют немалое влияние в банковском секторе.

В общей сложности структурированный капитал диаспоры не превышает $ 15 млрд. Однако армянское лобби компенсирует относительно слабый сравнительно с азербайджанцами экономический потенциал, имея подавляющее преимущество в формировании общественного мнения и организации внешнеполитического давления.

Влиятельное армянское лобби во Франции и США (там оно поддерживает демократов) регулирует внешнюю политику этих стран в интересах исторической родины, оказывая серьезнейшее давление на Россию по внешнеполитическим каналам.