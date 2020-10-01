У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй ребенок

Вадим Карасев

45-летняя Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко во второй раз стали родителями. Сын, которого звездная пара назвала Арсением, появился на свет благодаря суррогатной матери. Этой радостной новостью Яна поделилась в своем инстаграме, опубликовав первое фото с новорожденным малышом.

Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Рудковская.





Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыновьями Сашей и Арсением

Счастливый отец Евгений Плющенко уже также поделился радостью по этому поводу в своем инстаграме. Он уточнил, что их второй сын появился на свет еще несколько дней назад — 25 сентября.

На скорое пополнение в семье продюсер намекала еще в своем недавнем интервью на YouTube-шоу "Алена, блин!". Тогда Рудковская не стала делиться подробностями из-за суеверий и лишь предложила всем поклонникам дождаться счастливого события.

Я просто скажу — ждите, и мы ждем. Я просто человек суеверный, поэтому говорю — ждите. Мы действительно, наверное, первые так заявили, что прибегнем к услугам суррогатной матери в силу того, что у меня было несколько неудачных беременностей. Я говорю об этом открыто, потому что об этом нужно так говорить. Когда ты имеешь большое желание и у тебя есть возможности все-таки иметь еще детей, но ты не можешь сама выносить, то это единственный на сегодняшний день путь. Я боялась, что будет осуждение, а сейчас настолько пофиг... Если у меня будет такое счастье — еще один ребенок, а может, и не один, я буду очень-очень рада. Будем держать все пальчики,

— сказала Яна.





Евгений Плющенко с сыновьями Сашей и Арсением

Напомним, что малыш стал вторым для звездной пары: супруги также воспитывают семилетнего сына Сашу. При этом от предыдущего брака с Виктором Батуриным у Рудковской подрастают двое сыновей, один из которых приемный, — его биологической матерью является вторая жена Батурина Юлия Салтовец. У Евгения также есть 14-летний сын Егор от предыдущего брака с Марией Ермак.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер Bugagashenka.





Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Сашей