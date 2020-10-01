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В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ

В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ

В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия.

Ввод в эксплуатацию общеобразовательных  учреждений создаст более 8 тысяч дополнительных ученических мест.

Строительство такого количества  объектов стало возможным благодаря  реализации национальных проектов «Образование», «Демография» и «Жилье и городская среда». Возведение школ было начато в 2019 году. В настоящее время строительно-монтажные работы в среднем завершены на 70–80%.

«Все строительно-монтажные работы на объектах ведутся в соответствии с графиком строительных работ, при малейшем отставании подрядные фирмы увеличивают число рабочих и даже переходят в двухсменный режим работы. Кроме этого, Управление капитального строительства Республики Ингушетия ведет ежедневный контроль над качеством используемого материала и сроками», – отметил заместитель министра Ильяс Манкиев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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