В 2021 году украинцы трижды будут отдыхать по четыре выходных дня подряд

Анастасия Иванова

В 2021 году будет перенесено три рабочих дня "с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования". Это решили на сегодняшнем заседании правительства.Перенос касается работников с пятидневной рабочей неделей и затрагивает эти праздники:7 января – Рождество (перенос рабочей пятницы 8 января на субботу 16 января);24 августа – День независимости Украины (перенос рабочего понедельника 23 августа на субботу 28 августа);14 октября – День защитника Украины (перенос рабочей пятницы 15 октября на субботу 23 октября).Таким образом, в следующем году три раза будет по четыре выходных дня кряду.