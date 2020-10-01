В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя кондитерских изделий

Анастасия Иванова

Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей кондитерской отрасли, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Как сообщалось, в Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.

"На неделе алтайских сладостей мы расскажем подписчикам, как в 50-х годах 20 века зарождались теперь уже крупнейшие предприятия кондитерской отрасли края; какие необычные кондитерские изделия выпускают наши производители; как халва получается такой воздушной и рассыпчатой; чем примечательна "алтайская птичка"; а также, какой сладкий сувенир везут туристы из Алтайского края", - говорится в сообщении.