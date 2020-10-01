В Италии за сутки выявили 2 548 новых случаев COVID-19

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За сутки в Италии было сделано рекордное число анализов на наличие COVID-19 — больше 118 тысяч. В результате выявлено 2 548 случаев заражения, на 697 случаев больше, чем днём ранее. Об этом говорится в бюллетене министерства здравоохранения страны.

Новые случаи заражения, как и в среду, обнаружены во всех областях, но больше всего их зарегистрировано в Венето — 445. Далее следует Кампания, в которой выявлено 390 инфицированных. Тестирование в Ломбардии дало 329 положительных результатов, в Лацио — 265, на Сицилии — 156.

В настоящий момент наличие заражения COVID-19 установлено у 52 647 человек. Из них госпитализированы с выраженными симптомами заболевания 3 097 человек (плюс 50). Число тяжелобольных, нуждающихся в интенсивной терапии, составляет 291 (плюс 11). Еще 49 259 бессимптомных носителей вируса находятся на карантине или в домашней самоизоляции (плюс 1323).

Выздоровели 1140 человек, общее число вылечившихся от коронавируса достигло 228 844. За прошедшие сутки умерли 24 человек с коронавирусом. Число скончавшихся от COVID-19 в Италии достигло 35 918.

В общей сложности с начала пандемии в стране были заражены коронавирусом 317 409 человек, включая умерших и выздоровевших.