Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов

В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов

В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
. В Каргопольском муниципальном округе Поморья состоялась первая сессия Собрания депутатов - один из ключевых этапов перехода бывшего Каргопольского района к одноуровневой системе местного самоуправления, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.

Как отмечается в сообщении, процесс преобразования муниципальных районов в муниципальные округа в настоящее время происходит в более чем 20 субъектах РФ в том числе в Архангельской области. С 1 июня 2020 года одно городское и 5 сельских поселений Каргопольского района были объединены в одно муниципальное образование и наделены статусом Каргопольского муниципального округа с административным центром в городе Каргополе. Соответствующий законопроект был разработан правительством Архангельской области совместно с органами местного самоуправления Каргополья и одобрен на майской сессии областным Собранием. Вновь образованный муниципалитет должен окончательно перейти к одноуровневой системе местного самоуправления к 1 января 2021 года.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Названы главные новинки отечественного кинопроката 1 октября 2020 года
Названы главные новинки отечественного кинопроката 1 октября 2020 года
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов о Карабахе
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов
В Испании задержали россиян за перевозку 35 тонн гашиша на элитных яхтах
В Испании задержали россиян за перевозку 35 тонн гашиша на элитных
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
5 полезных утренних ритуалов: заряжаем день на успех и везение
5 полезных утренних ритуалов: заряжаем день на успех и везение
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству с Россией
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству
Во Владивостоке учреждения допобразования примут почти 38 тысяч детей
Во Владивостоке учреждения допобразования примут почти 38 тысяч детей
Регионы сами будут принимать решения о необходимости введения внеплановых каникул – Дмитрий Песков
Регионы сами будут принимать решения о необходимости введения
Во Владимирской области конкурсный отбор по программе «Земский учитель» прошли 7 педагогов
Во Владимирской области конкурсный отбор по программе «Земский
"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль
"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике «Улыбнись»
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике

Топ на сегодня

Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром Кержаковым: "Начал душить подушкой"
Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство реализуется без сбоев – Сергей Кравцов
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство

Еще по теме

Водоснабжение районов Ленинградской области передадут в собственность региона
Комитет ГД и Мособлдума разошлись в оценке укрупнения муниципалитетов
Глава Чебоксар сложил полномочия, чтобы стать депутатом Госдумы
Органам местного самоуправления предложили изменить правила размещения информации на сайтах