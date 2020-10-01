В поморском Каргополье начало работу новое Собрание депутатов

Анастасия Иванова

. В Каргопольском муниципальном округе Поморья состоялась первая сессия Собрания депутатов - один из ключевых этапов перехода бывшего Каргопольского района к одноуровневой системе местного самоуправления, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.

Как отмечается в сообщении, процесс преобразования муниципальных районов в муниципальные округа в настоящее время происходит в более чем 20 субъектах РФ в том числе в Архангельской области. С 1 июня 2020 года одно городское и 5 сельских поселений Каргопольского района были объединены в одно муниципальное образование и наделены статусом Каргопольского муниципального округа с административным центром в городе Каргополе. Соответствующий законопроект был разработан правительством Архангельской области совместно с органами местного самоуправления Каргополья и одобрен на майской сессии областным Собранием. Вновь образованный муниципалитет должен окончательно перейти к одноуровневой системе местного самоуправления к 1 января 2021 года.