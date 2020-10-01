В Приангарье бизнесу после паводков выделят сто миллионов рублей

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин поручил выделить 100 миллионов рублей на кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения в Иркутской области, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить выделение средств из федерального бюджета... в объеме 100 миллионов рублей в целях обеспечения доступными кредитными средствами субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, произошедшего в 2019 году", - говорится в поручении.

Доклад представить до 15 октября 2020 года.

Михаил Мишустин.