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В Приангарье бизнесу после паводков выделят сто миллионов рублей

В Приангарье бизнесу после паводков выделят сто миллионов рублей
Президент России Владимир Путин поручил выделить 100 миллионов рублей на кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения в Иркутской области, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить выделение средств из федерального бюджета... в объеме 100 миллионов рублей в целях обеспечения доступными кредитными средствами субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, произошедшего в 2019 году", - говорится в поручении.

Доклад представить до 15 октября 2020 года.


Михаил Мишустин.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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