В России готовят собак для выявления заболевших коронавирусом авиапассажиров

Анастасия Иванова

В России решили пойти по новому пути в вопросе выявлениях пассажиров, больных коронавирусом. Наряду с ПЦР-тестированием для выявления COVID-19 у авиапассажиров будут использоваться собаки. Тренировка животных уже началась.

СОБАК ПОДГОТОВЯТ КИНОЛОГИ «АЭРОФЛОТА»

В России стартовал исследовательский проект по разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей COVID-19 с использованием собак. По информации Роспотребнадзора, научно-исследовательскими организациями разработаны соответствующие параметры и методики.

Как сообщает ведомство, кинологической службой ПАО «Аэрофлот» начата тренировка служебных собак по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией.

О том, когда служебные собаки смогут выйти на «рабочую смену» для обнаружения заболевших COVID-19, и как будет проходить эта процедура, Роспотребнадзор не сообщает. «Вестник АТОР» обратился за комментариями в пресс-службу ведомства, и по получению ответов они будут опубликованы.

ГДЕ ЕЩЕ ТЕСТИРУЮТ НА КОРОНАВИРУС С ПОМОЩЬЮ СОБАК

Напомним, первыми программу по обучению собак на выявление коронавируса у человека запустили в Великобритании. Несколько месяцев назад к аналогичному тестированию на коронавирус с использованием собак приступили в международном аэропорту Дубая. О собачьем «скрининге» также задумались во Франции, Германии и США.

Самое близкое к России опытное тестирование пассажиров на коронавирус уже стартовало в аэропорту Хельсинки. В одной смене занято двое животных, так что теоретически скорость тестирования может составлять два человека в минуту.

Тестирование происходит следующим образом: пассажир проводит салфеткой по шее, кладет свой образец в специальную емкость, после чего его обнюхивает собака. Если животное обнаруживает вирус, оно дает об этом знать. Обычно это лай, «указание» лапой или животное ложится рядом с «находкой». Чтобы проверить реакцию собаки, пассажира просят пройти бесплатный тест с мазком из носа.

По замыслу руководства аэропорта Хельсинки, в будущем собаки будут также обнюхивать пассажиров на COVID-19, как сейчас это происходит на таможне с целью обнаружения контрафакта.

Несколько месяцев назад к аналогичному тестированию на коронавирус с использованием собак приступили в международном аэропорту Дубая. О собачьем «скрининге» также задумались в Великобритании, Франции, Германии и США.

КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ

Исследователи заявили, что обучение собак обнаружению коронавируса «происходит относительно быстро, и результаты хорошие». В Хельсинки Кесси, 8-летней борзой, потребовалось всего семь минут, чтобы научиться определять запах COVID-19.

Согласно данным ветеринарного факультета Университета Хельсинки, служебные собаки способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со стопроцентной точностью.

Как показали исследования, собаки могут обнаружить некоторые болезни (не обязательно это коронавирус) еще до появления симптомов. Так, в Великобритании изучали, насколько лабрадоры и коккер-спаниели могут быть обучены распознаванию COVID-19 у людей. Основанием для привлечения собак к выявлению коронавируса стали исследования по малярии. Оказалось, что собаки способны точно распознавать больных малярией среди остальных людей.

Но на что именно собаки реагируют, когда вынюхивают коронавирус, это, как говорят исследователи, «вопрос на миллион долларов». Если этот секрет будет раскрыт, это позволит обучить тысячи собак по всему миру.

По мнению ученых США, инфицированный человек выделяет химическое вещество, которое собаки чувствуют. Французское исследование, опубликованное в июне, говорит о том, что собаки отличают инфицированного COVID-19 человека по запаху пота.