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В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива

В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
Срок действия временного запрета на ввоз в Россию определенных видов топлива, действовавший с начала июня, завершился.

Правительство РФ 25 мая объявило о введении временного моратория на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Запрет вступил в силу 2 июня и действовал до 1 октября.

Запрет при этом не распространялся на топливо, перемещаемое через РФ транзитом; содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; перемещаемое гражданами для личного пользования.


Александр Новак в апреле говорил, что запрет на ввоз в Россию более дешевого на тот момент бензина является вынужденной антикризисной мерой. Он отмечал, что многие страны прибегают к ней в силу необходимости. В частности, правительство таким образом оказало поддержку отечественной нефтеперерабатывающей отрасли в период резкого падения и волатильности спроса из-за ограничительных мер, связанных с COVID.

При этом, как заверил на прошлой неделе заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, снятие запрета на импорт топлива в РФ существенно не повлияет на цены, так как ситуация достаточно стабильна.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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