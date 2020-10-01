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В Саранске запустили новое производство материалов для изоляции кабелей

В Саранске запустили новое производство материалов для изоляции кабелей
Компания "Лидер-Кампаунд" запустила в Саранске новое производство по выпуску трудногорючих композиционных материалов (компаундов) для низковольтных кабелей, которые используются в детских садах, школах, больницах, метро, сообщает пресс-служба главы Мордовии.

Производительность новой линии АО "Лидер-Кампаунд" составляет до 6 тысяч тонн продукции в год. Для размещения этой линии был построен новый производственный корпус площадью 1500 квадратных метров. Проект реализован с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности России.

Глава Мордовии Владимир Волков высоко оценил возможности нового производства. "Республиканский кабельный кластер является одним из крупнейших в стране - это касается как объёмов, так и номенклатуры выпускаемой продукции. Мы ожидаем, что в этом году объёмы производства наших кабельных предприятий составят более 30 миллиардов рублей. Но главное - нам удалось обеспечить полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции. Все параметры производства на "Лидер-Кампаунд" соответствуют мировым стандартам. То есть это импортозамещение самого высокого уровня", - цитирует пресс-служба слова Волкова.


Новое производство стало второй частью проекта, в рамках которого на предприятии в 2019 году была запущена линия по производству электропроводящих пероксидносшиваемых компаундов для кабелей высокого напряжения. Такие кабели используются для передачи и распределения электроэнергии, в том числе на крупных промышленных предприятиях. Мощность этой линии составляет 4,5 тысячи тонн в год.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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