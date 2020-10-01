Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В сети появились последние кадры Софии Конкиной

В сети появились последние кадры Софии Конкиной

Актер фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин до сих пор не верит, что его дочь стала жертвой несчастного случая. Он уверен, что его Софию убили. Пока следственный комитет разбирается в обстоятельствах случившегося, в сети появились кадры последних минут жизни Софии.


Незадолго до смерти дочь Владимира Конкина пошла в супермаркет за алкоголем. Девушка купила бутылку красного вина. Очевидцы утверждают, что девушка пила прямо из горлышка возле входа в фитес-клуб. Администратор клуба также сообщает, что от Софии пахло спиртным. В сети также появлялась информация о результатах экспертизы, которые якобы показали большую дозу алкоголя в крови и моче погибшей.


Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что девушка не могла оставить 11-летнюю дочь одну. Она строила планы на будущее и не могла совершить самоубийство.

 «Возможно, ее кто-то попытался утопить в бассейне, потому что записи с камер именно этого дня уничтожены, изъяты все сервера. Это мне подтвердили в следственных органах. Сейчас они изучают все, что может быть повреждено или намеренно удалено с целью сокрытия доказательств по уголовному делу»,

— заявил юрист. Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ
В 2020 году в Ингушетии завершится строительство 12 школ
Центры поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» появятся в каждом регионе России
Центры поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» появятся в
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки детей автобусами
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил
Карликовые шимпанзе бонобо помогли ученым открыть новый вид грибов
Карликовые шимпанзе бонобо помогли ученым открыть новый вид грибов
Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС Азербайджана
Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС
Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Карабахе
Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Карабахе
Эксперты оценили будущее российско-германских отношений
Эксперты оценили будущее российско-германских отношений
Двум пограничникам «светит» от 3 до 8 лет за задержание Саакашвили в 2018 году
Двум пограничникам «светит» от 3 до 8 лет за задержание Саакашвили в
Кремль заявил о взаимодействии ЦРУ с Навальным
Кремль заявил о взаимодействии ЦРУ с Навальным
Додон: Молдавия наращивает темп экономического сотрудничества с Россией
Додон: Молдавия наращивает темп экономического сотрудничества
В Саранске запустили новое производство материалов для изоляции кабелей
В Саранске запустили новое производство материалов для изоляции

Топ на сегодня

Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов о Карабахе
«Есть ощущение, что мы наблюдаем начало Третьей мировой» — Пегов
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству с Россией
Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству
«Ты заткнешься уже?»: в США прошли первые теледебаты Трампа и Байдена
«Ты заткнешься уже?»: в США прошли первые теледебаты Трампа и Байдена
Ереван: Баку передал Турции руководство воздушными операциями в Карабахе
Ереван: Баку передал Турции руководство воздушными операциями

Еще по теме

Появились скандальные результаты экспертизы гибели дочери Конкина
Впервые! Семья прокомментировала смерть Софии Конкиной
В Москве утонула дочь Владимира Конкина
Новые подробности смерти Софьи Конкиной