В сети появились последние кадры Софии Конкиной

Алексей Вольцев

Актер фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин до сих пор не верит, что его дочь стала жертвой несчастного случая. Он уверен, что его Софию убили. Пока следственный комитет разбирается в обстоятельствах случившегося, в сети появились кадры последних минут жизни Софии.

Незадолго до смерти дочь Владимира Конкина пошла в супермаркет за алкоголем. Девушка купила бутылку красного вина. Очевидцы утверждают, что девушка пила прямо из горлышка возле входа в фитес-клуб. Администратор клуба также сообщает, что от Софии пахло спиртным. В сети также появлялась информация о результатах экспертизы, которые якобы показали большую дозу алкоголя в крови и моче погибшей.

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что девушка не могла оставить 11-летнюю дочь одну. Она строила планы на будущее и не могла совершить самоубийство.

«Возможно, ее кто-то попытался утопить в бассейне, потому что записи с камер именно этого дня уничтожены, изъяты все сервера. Это мне подтвердили в следственных органах. Сейчас они изучают все, что может быть повреждено или намеренно удалено с целью сокрытия доказательств по уголовному делу»,

— заявил юрист. Подпишись на нас в Яндекс Новости