В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом

Влада Некрасова

Дочь бывшего главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр приговорена в США к шести годам и девяти месяцам тюрьмы после признания вины по делу о мошеннических операциях в рамках участия в секс-культе NXIVM, сообщает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что Клэр Бронфман призналась в том, что укрывала человека, который проживал в стране нелегально для неоплачиваемого "труда и услуг". Она также сообщила, что проводила мошеннические операции с кредитными картами от лица Кита Раньера, главы NXIVM.

Согласно сообщению телеканала, в среду федеральный суд в Бруклине приговорил 41-летнюю Клэр Бронфман к 81 месяцу тюрьмы, в то время как прокуратура рекомендовала только 60. Последние два года Бронфман находилась под домашним арестом.