ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Элле Памфиловой

Лидия Мартынова

ЦИК РФ справляется с решением большинства своих задач, такого мнения придерживаются около 80% россиян, при этом 52% сообщили, что доверяют председателю ЦИК Элле Памфиловой, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, о существовании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) знает большинство россиян (84%). Впервые услышали об организации 16% респондентов.

Федоров озвучил, что по мнению большинства россиян, ЦИК РФ хорошо справляется с поставленными перед ней задачами, а именно: информирует россиян о самих выборах (86% считают, что выполняет хорошо,11% — плохо), информирует о дате проведения голосования (81% против 8%), сообщает о возможных способах голосования (86% против 10%) и рассказывает об организации выборов, о местах расположения участков (80% против 16%).

"С мая 2020 года уровень оценки деятельности ЦИК россиянами увеличился в среднем на 10 процентных пунктов", - сообщил Федоров в ходе круглого стола "Безопасные выборы. Как справляются избирательные системы с новыми вызовами".