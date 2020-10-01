Во время переписи населения россиянам зададут новые вопросы

Лидия Мартынова

В переписные листы всероссийской переписи населения добавлены новые вопросы о работе и языке. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов, сообщает РИА «Новости».

Основной этап всероссийской переписи населения из-за пандемии коронавирусной инфекции был перенесен с октября 2020 года на апрель 2021-го. В четверг начался первый этап переписи в труднодоступных районах Ямала, Красноярского края, Тюменской и Томской областей.

Как заявил Смелов, в этом году участников переписи будут спрашивать о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни. Также с учетом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости Росстат попытается оценить, как россияне добираются до работы.

По словам замруководителя Росстата, дополнительные вопросы о работе помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных российских регионах, тем самым определив потребность в транспортной и социальной инфраструктуре.

Смелов также сообщил, что в переписных листах поменялись формулировки вопросов об образовании, что сделало их более понятными.

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой россиянин сам сможет записать себя и свою семью на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, они будут пользоваться электронными планшетами.