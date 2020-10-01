Военным и правоохранителям повысили зарплату

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

С 1 октября 2020 года на три процента увеличены оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 939.

Согласно документу, в 1,03 раза повышаются:

- размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;

- размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;

- размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Также перечисленные изменения Министерство внутренних дел учтет при пересчете пенсий гражданам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей.

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